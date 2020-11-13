Распродажа AliExpress 11 ноября принесла компании 19 млрд рублей в России

«AliExpress Россия» (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и РФПИ) раскрыла финансовые результаты продаж 11 ноября. За время распродажи россияне сделали покупки на 19,3 млрд рублей. Об этом Rusbase рассказали в AliExpress.

В первый час пользователи приобрели товары на общую сумму почти в 4 млрд рублей.

Оборот российских продавцов превысил 3,3 млрд рублей — по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в 1,3 раза. Ассортимент товаров российских производителей и магазинов увеличился в 5 раз по сравнению с распродажей прошлого года, достигнув 4 млн единиц.

Всего на распродаже было представлено 840 тысяч товаров для автомобиля, 530 тысяч товаров для дома и сада, 520 тысяч товаров категории «мода», 300 тысяч игрушек и товаров для хобби, 200 тысяч товаров для спорта, 185 тысяч продуктов питания.

Активней всего число российских продавцов и товаров росло в категориях «еда», «нижнее белье», «аксессуары», «товары для автомобиля», «электроника» и «товары для детей», «мужская и женская одежда», «свадебные платья».

Самыми популярными категориями во время распродажи стали электроника, бытовая техника, товары для дома, красоты и здоровья, одежда и аксессуары (с учетом локальных и трансграничных заказов). Среди товаров российских продавцов наибольшим спросом пользовалась электроника, товары для дома, детские и спортивные товары.

Самым популярным товаром стал смартфон Xiaomi POCO X3. В топ-5 также вошли Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Apple iPhone 11 64GB, ноутбук Huawei Matebook D 15, Apple iPhone XR 64 GB.

Чаще всего покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Уфы.

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