AliExpress и PicsArt ввели бесплатные инструменты для улучшения витрин предприятий малого бизнеса

Для российского AliExpress появились бесплатные дизайн-инструменты для улучшения витрин предприятий малого бизнеса и самозанятых. Это готовые пакеты для оформления онлайн-магазина с пресетами и стикерами, которые разработали в платформе для редактирования контента PicsArt.

С помощью пресетов можно привести витрину к единому виду. Например, в фотографии товара сменить фон на белый или серый и очистить снимок от лишних предметов.

«Вместе с маркетплейсом мы попытались закрыть боли бизнеса, не имеющего в штате дизайнера: быстро убрать фон с фото товара, сделать цветокоррекцию, подчеркнуть особые характеристики товара с помощью кастомных стикеров», – отметила директор по международному стратегическому и операционному развитию PicsArt Татевик Майтесян.

Также можно добавить ориентированные на российский рынок стикеры – «Сделано в России», «Доставка из России», «Из России».

«Одна из задач стикеров – рассказать о “русском” характере магазина. Исследование AliExpress и Research Me показало, что покупателям из России на маркетплейсе нравятся местные товары. 60% мужчин и 52% женщин предпочтут покупать в отечественных магазинах, если по цене и качеству их товары не уступают зарубежным аналогам», – подчеркнул директор по развитию AliExpress Россия Дмитрий Селихов.

Обработка одной фотографии, пояснили в компании, занимает около 7 секунд. В личном кабинете продавца все снимки можно добавить сразу, а не по отдельности.

Воспользоваться новыми инструментами можно в приложении PicsArt в App Store или Google Play или через веб-версию приложения.

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Фото: AliExpress Россия