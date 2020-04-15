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AliExpress запустила в России сервис Plus с быстрой бесплатной доставкой из-за рубежа

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

AliExpress Россия запустила новый сервис AE Plus с быстрой бесплатной доставкой из-за рубежа. Товары будут доставлять в срок от 2 до 15 дней. Пользователям доступна возможность быстрого безусловного возврата и бесплатной доставки до двери. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе AliExpress Россия.

AliExpress запустила в России сервис Plus с быстрой бесплатной доставкой из-за рубежа

Пока сервис запущен в режиме бета-тестирования. Оно продлится до июня.

В Plus продается порядка 1 млн товаров от 10 тысяч производителей из России и Китая. Можно приобрести аксессуары и бижутерию, одежду, компьютерную технику, электронику, спортивные, детские товары, товары для авто, дома и сада, товары первой необходимости и так далее. 

Основной фокус сделан на товарах для дома и товарах первой необходимости с быстрой доставкой, говорят в компании.

Все товары Plus находятся в соответствующем разделе приложения и на сайте AliExpress. Они отмечены специальным значком.

Товары со знаком Plus будет доставлять бесплатно до двери «Почта России». Для обычных пользователей AliExpress доставка до двери почтальоном стоит 100 рублей. Для пользователей AliExpress Plus она будет бесплатна. Срок доставки российских товаров — 2 дня, китайских — 15 дней.

Заказы из Китая можно будет также забрать в постаматах по всей территории России или в пунктах выдачи в магазинах X5 Retail Group. 

Большинство купленных товаров со знаком Plus можно будет вернуть в течение 15 дней без объяснения причины и с полным возвратом денег.

Фото: BigTunaOnline / Shutterstock

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