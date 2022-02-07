«AliExpress Россия» вложит 6 млрд рублей в строительство фулфилмент-центра в Екатеринбурге

«AliExpress Россия» построит собственный фулфилмент-центр площадью 74 тыс. кв. м в Екатеринбурге за 6 млрд рублей, сообщили RB.RU в пресс-службе компании. Объект планируется ввести в эксплуатацию в середине третьего квартала 2022 года.

Строительство началось в декабре прошлого года, в настоящее время закончены земляные работы, погружено четыре тысячи свай (половина от общего объема). Для строительства компания привлекла более 200 человек из Свердловской области.

По словам вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, 90% строительных материалов для объекта закупаются у компаний Свердловской области.

Мощность фулфилмент-центра будет составлять порядка 200 тыс. отправлений в сутки. Новый склад необходим AliExpress для оперативной доставки товаров AliExpress по всему региону. Товары российских продавцов компания рассчитывает доставлять за 1–3 дня.

«Помимо этого мы планируем наладить поставки товаров из Китая транзитом через аэропорт "Кольцово". Такой транзит сможет помочь обрабатывать более 40 тонн грузов ежедневно. Благодаря выгодному географическому положению Екатеринбурга это позволит сократить сроки доставки товаров из Китая до 7 дней», — сообщил директор по логистике «AliExpress Россия» Григорий Орлов.

К началу февраля с «AliExpress Россия» работает более 3,6 тыс. продавцов из Свердловской области — за год их число увеличилось в 2,8 раза. По числу местных продавцов на AliExpress Свердловская область входит в топ-3 среди всех регионов РФ.

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