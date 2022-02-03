Более трети от общего оборота «AliExpress Россия» в 2021 году пришлось на локальный бизнес

Общий объем оборота товаров (GMV) «AliExpress Россия» за 2021 год вырос на 46% по сравнению с 2020 годом и достиг 306 млрд рублей. При этом на продажи товаров из России пришлось 36% общего оборота, сообщила компания.

Локальный бизнес вырос на 124% год к году и превысил 110 млрд рублей. Среднее ежедневное число локальных заказов составило 205 тыс. в день. Этот показатель показал рост за год на 220%.

Общее число заказов за прошлый год — 309 млн, средний чек за счет роста локального бизнеса вырос за год более чем на 20%.

Другие показатели компании за 2021 год:

Число уникальных покупателей за год превысило 28,7 млн человек, а покупателей локальных товаров стало вдвое больше. Компания объясняет такой результат улучшением сервиса в России: увеличилась скорость доставки, ассортимент, обновлено приложение маркетплейса.

Количество уникальных пользователей за прошлый год превысило 80,2 млн, увеличившись на 31% по сравнению с прошлогодним показателем, а общая зарегистрированная аудитория превысила 200 млн пользователей.

Ежемесячная аудитория (MAU) AliExpress достигла 35 млн человек, ежедневная (DAU) — 12,5 млн человек.

Десять самых активных городов по покупкам на маркетплейсе: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Уфа и Самара.

Количество SPU (уникальных товарных единиц без учета цветов и размеров) с доставкой из Китая, России и других стран превысило 211 млн. Это на 52% больше, чем в 2020 году. Количество SPU российских продавцов выросло более чем на 184% — до 16,5 млн.

Общее число продавцов на AliExpress составляет более 400 тыс., оно выросло на 69% за год. Количество российских продавцов выросло на 193% за год — до 102,5 тыс.

В настоящее время компания располагает 30,5 тыс. партнерских пунктов выдачи заказов (отделения и постаматы). Площадь фулфилмента «AliExpress Россия» составляет более 140 тыс. кв. метров.

В 2022 году компания планирует увеличить площади в Москве и других российских городах до 300 тыс. кв. метров за счет партнерского проекта с «Почтой России» и развития собственной логистической инфраструктуры (планируется открыть и построить фулфилмент-центры в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Казани).

«AliExpress Россия» появилась осенью 2019 года. Это совместное предприятие VK, USM International, Alibaba и РФПИ.

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Фото на обложке: Unsplash