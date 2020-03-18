AliExpress потратит 90 млн рублей на компенсации россиянам из-за задержки заказов

AliExpress компенсирует россиянам задержки заказов из Китая. Платформа раздаст пользователям купоны на 90 млн рублей. Об этом говорится в сообщении «AliExpress Россия» (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций).

AliExpress предложит купоны на следующую покупку пользователям, которые не получили заказы вовремя. Размер компенсации будет зависеть от суммы заказа и времени ожидания.

В феврале и марте российские пользователи AliExpress столкнулись с массовыми задержками и отменой заказов. Причина — эпидемия коронавируса, из-за которой многие предприятия в Китае закрылись на карантин. Компания не уточняет, сколько заказов было отменено или задержано за это время.

Как отмечают в «AliExpress Россия», за время карантина в Китае продажи российских производителей на платформе выросли на 20%.

Сейчас 95% продавцов работают в штатном режиме, сообщили в компании. Задержанные за время карантина заказы должны попасть в службу доставки в течение десяти дней.

Китай — один из очагов коронавирусной инфекции. В стране подтвердилась 81 тысяча случаев заражения. Всего в мире почти 183 тысячи заболевших коронавирусом.

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