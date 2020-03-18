«AliExpress Россия» будет блокировать продавцов за высокие цены на маски

«AliExpress Россия» пригрозила продавцам блокировкой за завышение цен на медицинские товары. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Так маркетплейс планирует бороться со спекуляциями на коронавирусе.

Компания разослала продавцам письма с требованием не завышать цены на маски, дезинфицирующие гели, респираторы. Также запрещено предлагать маски как бесплатный подарок за дорогой заказ и наделять товары «чудодейственными» противовирусными свойствами.

«AliExpress Россия» будет блокировать нарушителей правил и удалять их товары. Маркетплейс просит пользователей сообщать о спекуляциях в службу поддержки.

«Мы будем внимательно следить за тем, чтобы товары медицинского и противовирусного назначения продавались на AliExpress по справедливым ценам. За нарушение продавцами этих требований товары будут удаляться принудительно», — отметили в компании.

Ранее сервисы объявлений Avito и «Юла» приостановили размещение объявлений о продаже медицинских масок. Компании говорят, что это временная мера для борьбы со спекулянтами.

По данным университета Джона Хопкинса, число заболевших коронавирусом в мире достигло 199,5 тысяч. В России зафиксировано 114 случаев заражения. Свою карту распространения вируса разработал «Яндекс». Она в режиме реального времени показывает количество заболевших в России и мире.

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