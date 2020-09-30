AliExpress Россия и Mail.ru Group запустят виртуальные киоски товаров

AliExpress Россия и Mail.ru Group объявили о запуске виртуальных киосков товаров. Они позволяют на сайтах медиапроектов Mail.ru Group выбирать товары AliExpress из 500 категорий. В специальной карусели будут отображаться популярные, новые или релевантные для статьи товары. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Mail.ru Group.

Виртуальные киоски ранжируют более 77 млн товаров из партнерской программы AliExpress по гибким настройкам и предлагают покупателю оптимальный список в контексте запроса страницы. Партнерская программа помогает продавцам продвигать товары на площадках партнеров (блоги, медиа, социальные сети), говорят в Mail.ru Group.

На данный момент киоски уже представлены на сайте проекта Hi-Tech Mail.ru. Пользователи могут найти выгодные предложения со скидками и сэкономить на покупках в статьях с использованием автоматической витрины. Доступны следующие категории: распродажи, бестселлеры, выбор покупателей, популярные новинки, промо и другие. В ближайшее время киоски будут реализованы во всех медиапроектах Mail.ru Group ( «Авто», «Леди», «Дети» и т.д.).

Директор по интернет-маркетингу AliExpress Россия Анна Мельнова сообщила, что совместный проект виртуальных витрин является важным и большим шагом в техническом развитии партнерской программы AliExpress Россия. Эта программа позволяет медиа и авторам зарабатывать на рекомендациях товаров с AliExpress, а новое решение расширяет эти возможности и повышает эффективность.

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