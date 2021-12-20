«AliExpress Россия» отчиталась о рекордном показателе своей ежемесячной аудитории

Ежемесячная активная аудитория (MAU) маркетплейса «AliExpress Россия» в ноябре достигла 35 млн уникальных пользователей — это рекордный показатель за все время работы компании. Рекорд дневной активной аудитории составил 12,5 млн человек, сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«Заметим, что существуют различные методологии подсчета трафика и пользователей. Для нас важно быть максимально прозрачными и открытыми, поэтому для определения активной аудитории мы измеряем только уникальных пользователей, учитывая все действия человека за месяц как одного пользователя», — сообщила директор по маркетингу «AliExpress Россия» Анна Мельнова.

В пресс-службе Ozon сообщили, что в ноябре 2021 года его MAU составлял более 110 млн. Показатель MAU Wildberries в ноябре составил 108 млн.

В «AliExpress Россия» также сообщили, что порядка 82% аудитории пользуются маркетплейсом с мобильных устройств — в приложении или мобильной версии сайта. Количество активных покупателей за последние 12 месяцев превысило 28,7 млн человек.

Среди пользователей маркетплейса 52% мужчин и 48% женщин. Самая активная аудитория — от 25 до 34 лет. За ноябрь пользователи сделали больше 110 миллионов уникальных поисковых запросов. В топ-10 вошли: Xiaomi, чехол на iPhone 11, платье женское, Apple, серьги, сумка женская, светодиодная лента, poco x3 pro, телевизоры, смартфоны.

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Фото на обложке: Unsplash