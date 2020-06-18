AliExpress в России сократила срок выплат продавцам с 10,7 до 7 дней

Продавцы AliExpress стали получать деньги за проданные на площадке товары на 30% быстрее — в мае средний срок поступления средств на счет магазина сократился с 10,7 до 7 дней. Об этом говорится в сообщении компании.

По правилам «AliExpress Россия», деньги за заказ поступают на счет продавца в системе после того, как закончится срок защиты покупателя или как только он подтвердит получение заказа — по статистике, около 90% клиентов подтверждают заказ сразу после получения посылки.

По данным за май, средства за оплату более 50% заказов поступали на счета продавцов в среднем в течение 7 дней, деньги за 75% заказов — в течение 14 дней.

«Мы понимаем, как опасны для бизнеса кассовые разрывы, которые возникают из-за больших сроков выплат. Поэтому за последние месяцы предприняли ряд мер, которые способствовали ускорению расчетов с продавцами», — сообщил директор по развитию «AliExpress Россия» Дмитрий Селихов.

В частности, площадка запустила раздел AliExpress Plus (быстрая доставка), ряд логистических услуг — фулфилмент с бесплатным хранением товара в течение двух месяцев и новые сервисы по доставке. Сейчас среди партнеров AliExpress по последней миле — «Почта России», DPD, СДЭК, КСЭ, «Сберлогистика», PickPoint и другие.

На AliExpress действует 100%-ая предоплата заказов. Продавец получает полную стоимость проданного товара за вычетом комиссии площадки, которая составляет 0% для первых 100 товаров, а затем 5 или 8% в зависимости от категории (комиссия включает ставку за эквайринг).

Лимит на вывод средств со счета в системе — 50 млн рублей в течение дня. Дополнительной комиссии за вывод денег в банк нет.

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