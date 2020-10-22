AliExpress запустила услугу хранения и отправки заказов для продавцов в регионах

«AliExpress Россия» и ИТ-логистический оператор «Цайняо» (принадлежит Alibaba Group) расширили географию услуг хранения и отправки заказов на регионы благодаря открытию восьми складских комплексов. Об этом Rusbase рассказал представитель AliExpress.

До сих пор услугой дропшиппинга могли воспользоваться только продавцы из Москвы и Московской области.

Теперь услуга доступна продавцам из более чем 800 населенных пунктов России в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Нижегородской области, Республике Татарстан, Челябинской области, Ростовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области и Свердловской области.

Впервые услуга дропшиппинга и бизнес-пикапа была запущена в России в апреле этого года – она позволяет продавцам AliExpress использовать логистические мощности «Цайняо» и ее партнеров для хранения и отправки заказов.

Механика дропшиппинга организована следующим образом: курьеры компании приезжают на склад или производство продавца, забирают заказ, перевозят его на сортировочный центр, откуда доставляют его покупателям. По данным AliExpress, использование ИТ-системы «Цайняо» и партнерской логистики позволяет малому и среднему бизнесу экономить на расходах доставки до 50%.

«Услуга дропшиппинга – одна из наиболее востребованных у продавцов AliExpress. На долю «Цайняо» сейчас приходится почти половина всех обрабатываемых заказов платформы в России и за полгода половина всех заказов отправлена через дропшиппинг <…>. Всего в течение ближайших месяцев мы планируем подключить несколько тысяч региональных продавцов», – сообщила директор по развитию последней мили «Цайняо» в России Анастасия Корчинская.

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