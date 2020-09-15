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«AliExpress Россия» предложит продавцам новый формат работы

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

«AliExpress Россия» запускает новый формат маркетплейса. Продавцы смогут торговать на платформе, не занимаясь загрузкой, хранением, продвижением и упаковкой своих товаров, а также общением с покупателями. Об этом Rusbase сообщили представители компании. 

«AliExpress Россия» предложит продавцам новый формат работы

Работу с товарами и общение с покупателями возьмет на себя сервисный партнер AliExpress — AliWay. Комиссия за это составит 25% от цены проданного товара: 5–8% — доля AliExpress, остальное — расходы на хранение товаров, продвижение на маркетплейсе, ответы на вопросы покупателей и доставку купленных товаров заказчикам. Деньги будут удерживаться только с выполненных заказов.

Кроме того, теперь на маркетплейсе пользователи смогут совершать покупки от разных поставщиков сразу. Оформить заказ в нескольких магазинах можно было и раньше, но в разные корзины и с разными условиями доставки. 

Первой товарной категорией, доступной в новом формате, станут товары для дома. Эта категория называется «Большой домашний», в ней представлены инструменты, освещение, мебель и другие товары. Первыми партнерами AliExpress стали Grand-lux, Iris Home, Pilotms, Al-Ko, «Гала центр», «Арти-М», IsmatDecor, Hozmax, «Мультидом» и т. д. 

Чуть позже планируется открыть магазин одежды, обуви и аксессуаров «Большой модный». 

Срок доставки заказов по России — до 10 дней. Стоимость доставки фиксированная — от 0 до 399 руб. в зависимости от стоимости товара, способа и региона доставки.

«AliExpress Россия» — совместное предприятие китайской Alibaba Group, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций. По данным Data Insight, по итогам 2019 года маркетплейс входил в десятку крупнейших онлайн-ритейлеров России с годовым оборотом 35,9 млрд рублей 

Как рассказал представитель «AliExpress Россия», за время карантина число российских продавцов выросло на 40%, сейчас их количество превышает 14 000.

Фото: BigTunaOnline / Shutterstock

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