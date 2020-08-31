«AliExpress Россия» запустит экспресс-доставку продуктов питания и товаров повседневного спроса «Есть!». Первым партнером маркетплейса стал сервис доставки продуктов «Самокат». Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «AliExpress Россия».

«Есть!» — это раздел в приложении «AliExpress Россия». Кроме продуктов питания, в нем будут бытовая химия, корма для животных, средства личной гигиены и другие товары. Для заказа товаров с экспресс-доставкой пользователям будет доступна отдельная корзина.

AliExpress уже торгует в России продуктами на площадке Tmall, но ассортимент в основном состоит из товаров с длительным сроком хранения от сетей «Ашан», «Лента», «Гармония цен» и других. Маркетплейс доставляет их в течение двух дней. Экспресс-доставка должна занимать 15-30 минут.

Сначала маркетплейс запустит сервис только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как отметили в пресс-службе «AliExpress Россия», до конца года маркетплейс объявит о партнерстве в сегменте экспресс-доставки с «несколькими крупными продуктовыми сетями». По словам основателя «Самоката» Вячеслава Бочарова, до конца года компания собирается реализовать похожие проекты с другими популярными маркетплейсами.

«AliExpress Россия» — совместное предприятие китайской Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФона» и Российского фонда прямых инвестиций. Согласно DataInsight, по итогам 2019 года годовой оборот маркетплейса составил 35,9 млрд рублей (учитывались обороты только российских продавцов).

«Самокат» входит в совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group. По собственным данным, сервис ежедневно сервис доставляет 55 тысяч заказов.

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