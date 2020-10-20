AliExpress запустит бесплатную «Школу продаж» для российских продавцов

«AliExpress Россия» запустит первый собственный образовательный проект для продавцов маркетплейса — «Школу продаж» . Об этом говорится в сообщении компании.

Все учебные материалы будут бесплатны для продавцов вне зависимости от стажа работы с платформой. На первом этапе в «Школе продаж» будут видеоуроки, вебинары и подкасты, посвященные ведению бизнеса на маркетплейсе.

AliExpress работает как с крупными брендами, так и с ИП, и с самозанятыми. Отмечается, что за последние полгода локальная часть маркетплейса удвоилась — сейчас на платформе больше 22 тысяч продавцов, в ассортименте у которых 3,5 млн товаров.

«Те, кто давно и успешно торгуют онлайн, понимают, что под лежачий камень вода не течет — важна и поисковая оптимизация магазина, и визуальная составляющая, активное участие в промо и качественная работа с покупателями. Но многие только осваивают онлайн-продажи, поэтому наша задача — научить продавцов с самым разным опытом работы добиваться от маркетплейса максимальных результатов», — сообщил руководитель развития платформы AliExpress Россия для продавцов Герман Ваймер.

Что даст обучение продавцам:

Те, кто только готовится открыть магазин, смогут лучше понять, как работает AliExpress, с чего начать работу на платформе, как настроить логистику, выстроить работу с покупателями, как устроены расчеты платформы с продавцами.

Продавцы, которые уже открыли свой магазин на AliExpress, смогут углубить знания о загрузке товаров, продвижении и других аспектах работы.

Помимо готовых видеоуроков, в «Школе продаж» есть расписание онлайн-занятий — вебинаров с подробным разбором разных аспектов работы. В ходе вебинаров слушатели смогут задавать вопросы экспертам платформы и приглашенным практикам.

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