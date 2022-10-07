«AliExpress Россия» прекратила инвестиции в развитие и сократила половину штата — The Bell

«AliExpress Россия» полностью лишилась инвестиций акционеров, сократила половину штата и отказалась от вложений в маркетинг и продвижение, выяснил The Bell. Компания сокращает логистические проекты и продает еще недостроенный терминал в Екатеринбурге.
О ситуации, с которой столкнулась «AliExpress Россия», изданию The Bell рассказали источники.
Во-первых, основные акционеры предприятия перестали в него инвестировать. Это Alibaba, USM, VK, Российский фонд прямых инвестиций с долями 47,85%, 24,3%, 15% и 12,8: соответственно. После начала спецоперации от инвестиций в компанию отказался основной акционер, следом за ним – остальные.
Во-вторых, предприятие уволило около 50% сотрудников. По словам одного из источников, под сокращение попали 700 из 1000 работников компании. Рекламные кампании приостановлены, вложений в маркетинг и продвижение тоже.
В-третьих, предприятие отказалось от масштабных планов по развитию логистических проектов. «AliExpress Россия» съехала с большинства площадей в подмосковном логистическом парке, отдала в субаренду площади в фулфилмент-центре в Чехове, собирается продать еще недостроенный логистический терминал в Екатеринбурге.
В-четвертых, компания прекратила развивать собственный локальный маркетплейс. Продажи местных продавцов приостановлены, как и развитие этого направления.
Отправной точкой к текущей ситуации стал отказ Alibaba от инвестиций в «AliExpress Россия», говорит источник издания. Основной акционер оказался против того, чтобы компания занималась параллельным импортом, так, как это делают другие маркетплейсы в России, например, Ozon и Wildberries, чтобы не искать проблем с Apple по вопросу об интеллектуальных правах на продукцию, отметил источник.
Собеседники издания считают, что предприятие не будет закрываться и будет существовать, работая на самоокупаемость, но из-за отсутствия возможности развиваться будет проигрывать долю конкурентам, добавил источник издания.
Фото на обложке: photo_gonzo /
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