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Вакансия: AliExpress в России ищет digital-стажера среди выпускников школ

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«AliExpress Россия» опубликовала вакансию для выпускников школ — компания ищет digital-стажера, который будет смотреть TikTok, stories-сериалы и общаться в блогерами. Об этом Rusbase рассказал представитель AliExpress.

Вакансия: AliExpress в России ищет digital-стажера среди выпускников школ

Задачи:

  • Мониторинг digital-трендов: сериалы в stories, TikTok-фестивали, подготовка к ЕГЭ в подкастах.
  • Работа с командой разработки приложения AliExpress.
  • Общаться с покупателями AliExpress в службе поддержки.
  • Работа с командой дизайнеров приложения AliExpress.
  • Работа с блогерами в качестве заказчика.

Условия:

  • Работа в молодой, gender-neutral, racism-free и female-encouraging команде.
  • Длительность проекта – 1 месяц.
  • Удаленная работа по желанию.
  • График компании – с 10 до 19 по московскому времени. Стажер может работать в удобные для себя часы по гибкому графику.
  • Еженедельные летучки с командой в одной из башен «Москва-Сити» (очно или в Zoom).
  • Рекомендательное письмо от гендиректора «AliExpress Россия» Дмитрия Сергеева.
  • Зарплата – в монетах AliExpress.

Как подать заявку:

  • Опубликовать на любой платформе (соцсети, мессенджеры, сайты) свое видение идеального технологичного маркетплейса будущего (может быть в виде текста, коллажа, видеочелледжа, твита и другое). Если в соцсетях – поставить хэштег #DigitalВыпускникAliExpress.
  • Прислать ссылку на публикацию в откликах менеджеру по корпоративной культуре компании Сергею Пешкову

Победившему кандидату дрон доставит job offer домой.

Фото на обложке: Unsplash

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