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Вакансия: AliExpress в России ищет digital-стажера среди выпускников школ
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Анастасия Марьина
«AliExpress Россия» опубликовала вакансию для выпускников школ — компания ищет digital-стажера, который будет смотреть TikTok, stories-сериалы и общаться в блогерами. Об этом Rusbase рассказал представитель AliExpress.
Вакансия: AliExpress в России ищет digital-стажера среди выпускников школАнастасия Марьина
Задачи:
- Мониторинг digital-трендов: сериалы в stories, TikTok-фестивали, подготовка к ЕГЭ в подкастах.
- Работа с командой разработки приложения AliExpress.
- Общаться с покупателями AliExpress в службе поддержки.
- Работа с командой дизайнеров приложения AliExpress.
- Работа с блогерами в качестве заказчика.
Условия:
- Работа в молодой, gender-neutral, racism-free и female-encouraging команде.
- Длительность проекта – 1 месяц.
- Удаленная работа по желанию.
- График компании – с 10 до 19 по московскому времени. Стажер может работать в удобные для себя часы по гибкому графику.
- Еженедельные летучки с командой в одной из башен «Москва-Сити» (очно или в Zoom).
- Рекомендательное письмо от гендиректора «AliExpress Россия» Дмитрия Сергеева.
- Зарплата – в монетах AliExpress.
Как подать заявку:
- Опубликовать на любой платформе (соцсети, мессенджеры, сайты) свое видение идеального технологичного маркетплейса будущего (может быть в виде текста, коллажа, видеочелледжа, твита и другое). Если в соцсетях – поставить хэштег #DigitalВыпускникAliExpress.
- Прислать ссылку на публикацию в откликах менеджеру по корпоративной культуре компании Сергею Пешкову
Победившему кандидату дрон доставит job offer домой.
Фото на обложке: Unsplash
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