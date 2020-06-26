«AliExpress Россия» опубликовала вакансию для выпускников школ — компания ищет digital-стажера, который будет смотреть TikTok, stories-сериалы и общаться в блогерами. Об этом Rusbase рассказал представитель AliExpress.

Вакансия: AliExpress в России ищет digital-стажера среди выпускников школ