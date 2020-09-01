«AliExpress Россия» открыла пространство в Москве с fashion-витриной и пунктом сдачи одежды

«AliExpress Россия» открыла в центре Москвы пространство, которое стало частью наружной рекламной кампании, цель которой — показать доступность модной одежды на маркетплейсе и продемонстрировать широту ассортимента. Об этом Rusbase сообщил представитель AliExpress.

По адресу Петровка, 15 в Москве 3 сентября появятся витрины с готовыми модными образами не дороже 5 тысяч рублей. В пространстве за витринами будет установлен рейл от AliExpress с готовыми решениями, собранными стилистами. Вещи можно будет рассмотреть на месте и понравившиеся приобрести онлайн.

Пространство также будет действовать как пункт приема ненужной одежды в хорошем состоянии, эту инициативу AliExpress проводит совместно с сервисом по вывозу вещей Svalka. Оно будет работать до 13 сентября.

После сортировки и дезинфекции вещи будут направлены в благотворительные фонды, на переработку или на продажу в собственную сеть магазинов (вторичное потребление).

Первые 100 человек, сдавших не менее пяти вещей, получат от AliExpress промокод на 5 тысяч рублей. Это первая инициатива AliExpress, посвященная осознанному потреблению, компания намерена продолжать развивать это направление в будущем.

Продолжением витрины на Петровке стала наружная реклама и постеры с шестью модными образами от AliExpress, которые появились в районах Москвы (Тверская, Петровка, Столешников переулок, Цветной бульвар) и Санкт-Петербурга (Конюшенная и Лиговский проспект). Лицом кампании стала певица и актриса Женя Борзых.

Кампания продолжается на платформе внутри маркетплейса, где создан специальный раздел с готовыми модными образами до 5 тысяч рублей.

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