Команда AliExpress Россия запустила собственное приложение для iOS и Android. Оно уже доступно для пользователей из России и стран СНГ.

Приложение AliExpress Россия сделано российской командой разработчиков, которые присоединились к компании с момента создания совместного предприятия AliExpress Россия («Мегафон», Mail.ru Group, «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ) и Alibaba Group), гласит пресс-релиз, полученный редакцией RB.RU.

«Главной задачей, над которой мы начали работать сразу после создания российской IT-команды, стала локализация продукта. Нам необходимо было создать инфраструктуру для локальной разработки и переноса основных функций на собственную платформу. Запустив новое локальное приложение, мы сделали первый шаг, за которым последует ряд улучшений и новых уникальных функций не только для покупателей, но и для продавцов» — заявил вице-президент по мобильному продукту AliExpress Россия Александр Алексеев.

По заявлениям компании, отдельное приложение позволяет вести разработку и обновлять платформу без привязки к глобальным процессам AliExpress благодаря специально развернутой локальной инфраструктуре.

При этом приложение продолжит использование высокотехнологичных систем разработки глобальной Alibaba, у которых нет аналогов на российском рынке. Вся техническая часть приложения будет управляться локальной командой в России. В приложении будут присутствовать все 140 млн товаров от китайских и локальных поставщиков.

Российским пользователям уже доступна собственная адаптированная версия главной страницы AliExpress и новый процесс авторизации. В ближайшем будущем разработчики обещают появление динамического отображения товаров при поиске, удобную корзину и обновлённый список заказов, а также расширенные карточки товаров, личный кабинет и новую версию «Журнала AliExpress» c гидом по шопингу.

В приложении также доступен формат историй (сторис) от продавцов с важными обновлениями и акциями.

Приложение уже опубликовано в App Store и Google Play от AliExpress Россия. В дальнейшем оно появятся в доступе для всех стран, входящих в СП, и в альтернативных магазинах приложений.

«Главной задачей, над которой мы начали работать сразу после создания российской IT-команды, стала локализация продукта. Нам необходимо было создать инфраструктуру для локальной разработки и переноса основных функций на собственную платформу. Запустив новое локальное приложение, мы сделали первый шаг, за которым последует ряд улучшений и новых уникальных функций не только для покупателей, но и для продавцов» — отметил вице-президент по мобильному продукту AliExpress Россия Александр Алексеев.

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Фото: Primakov / Depositphotos.