Живет сегодняшним днем: обзор Honor Pad 9

Две недели я пользовался Honor Pad 9 и смог опробовать его в разных ситуациях. Чем устройство удивит пользователя, и на чем пришлось сэкономить компании — читайте в обзоре RB.RU.

В феврале 2024 года китайский бренд Honor выпустил в продажу бюджетный планшет Pad 9. Производитель сделал ставку на большой и яркий экран, а также на доступность устройства. Его цена в рознице и на маркетплейсах — около 25 тыс. рублей.

Содержание:

Устройство очень легкое и компактное

Комплект

В коробке из плотного картона, помимо планшета, лежат кабель Type-C на Type-A и зарядная вилка. Все находится в разных отсеках, поэтому упаковка увлекает на пару минут — снятием пленок и вскрытием коробок.

Дизайн и эргономика

Несмотря на размер экрана, Honor Pad 9 в меру габаритный — его ширина составляет 27,8 см. Планшет немного больше обычного iPad 2020 года. В рюкзаке помещается без проблем. Что более важно, таблет не тяжелый: вес около 557 грамм.

Экран устройства прикрыт равномерными рамками по бокам шириной 7 мм. Приятно, что нет лишних вырезов под камеру или «подбородков». Хотя глазок объектива сверху все-таки поглядывает на пользователя. С задней стороны сильно выпирает камера, норовя поцарапаться о разные поверхности. 3,5-мм разъема в планшете нет.

Дизайн планшета гармоничен

Корпус сделан из металла. Он не маркий и приятно охлаждает ладони.

По бокам у планшета расположено 8 динамиков. На нижней грани встроено два микрофона, на верхней — кнопка разблокировки и рычажки переключения громкости. Они находятся близко друг к другу, поэтому вместо включения постоянно попадаешь на регулировку звука.

Экран

Дисплей IPS на 12,1 дюйма, разрешение 2,5K с частотой обновления 120 Гц. Внушительные характеристики для бюджетного устройства. Смотреть видео, читать или играть на таком экране приятно. Глаза не устают — ШИМ минимальный. Авторегулировка яркости работает правильно: не затемняет экран при ярком свете и не слепит глаза ночью.

Поначалу я даже не верил, что это IPS-матрица. Во-первых, черный цвет выглядит натурально и глубоко, что нетипично для такого типа дисплея. Во-вторых, под углом экран начинает зеленеть и искажать картинку, хотя эта болезнь присуща в основном AMOLED. И в-третьих, матрица очень яркая — даже на солнце все четко видно. Наличие IPS объясняет широкие рамки — в них прячут «начинку» подсветки дисплея.

При использовании рамки не кажутся такими большими

Плотность пикселей составляет 249 ppi (с англ. pixel per inch — количество пикселей на дюйм), поэтому у картинки нет излишней зернистости. От экрана не устают глаза, что тоже заслуга IPS с его балансом цветов и умеренным синим излучением.

Экран Pad 9 оставляет приятные впечатления. Конечно, это не уровень флагманского Huawei MatePad Pro 13,2, но в своей ценовой категории он — один из лучших по показателям. Еще на покрытие экрана не пожалели олеофобного покрытия, поэтому пыль и грязь он не собирает, а отпечатки легко протираются салфеткой.

Производительность

В смартфоне установлен процессор Snapdragon 6 Gen 1. Чип вышел аж в 2022 году, но и в 2024 он работает стабильно. В нетребовательных играх, вроде Real Racing 3, планшет выдает стабильные 60 кадров в секунду. Call Of Duty Mobile также играется неплохо: 60 FPS с резкими просадками до 45-50.

Возможно, это связано с троттлингом (падением мощности при сильной нагрузке) устройства. При длительной работе Pad 9 теряет в мощности — не критично, но заметно. Он может призадуматься и реагировать на касания с задержкой. Некоторые приложения вылетали, когда я их открывал впервые. Например, YouTube встретил меня плашкой «приложение не отвечает».

Нагрева у планшета нет. За счет большого корпуса и металла устройство почти всегда сохраняет прохладную температуру. В простых задачах Pad 9 работает стабильно. Нет проблем с набором текста или созданием презентацией. А просмотр кино или серфинг в интернете для него — не нагрузка и вовсе.

Партейку?

За скорость планшета отвечают 8 Гб оперативной памяти с возможностью расширения еще на 8 Гб. Система не тормозит, работает плавно — даже в режиме двух-четырех окон. Из памяти ничего не выгружается без ведома пользователя.

Постоянной памяти доступно 128 или 256 Гб — в зависимости от конфигурации.

Клавиатура

На обзор была предоставлена версия Honor Pad 9 без чехла-клавиатуры. Поэтому оценить ее функционал не получилось. Однако в отзывах на сайтах розничных магазинов пользователи хвалят качество сборки, мягкий ход клавиш и надежность. Но среди минусов выделяют громоздкость и неочевидные горячие клавиши. Например, смена языка происходит через Ctrl + Пробел, а не Alt + Shift.

Сторонняя Bluetooth-клавиатура подключается без проблем. Однако она не позволяет управлять системой — только набирать текст.

Система

Honor Pad 9 работает на Android 13. Странно, учитывая, что 14 версия вышла еще в 2023 году. Зато оболочка MagicOS последняя — версия 7.2.

ОС планшета простая и интуитивная. Настроек не так много, но есть «джентльменский набор»: изменяются виджеты, темы или жесты работы с системой. Например, можно активировать скриншот по двойному тапу костяшками пальцев. Кастомизация минимальная, но ее достаточно, чтобы настроить устройство под себя.

«Прикольных фич» почти и нет

По ощущениям MagicOS балансирует между Android и iOS. Панель приложений внизу экрана напоминает такую же с iPad, а анимации системы излишне плавные на фоне молниеносных смартфонов Realme или Oppo. Если пользователь планирует перейти с «яблока» на «робота», то эта оболочка упростит адаптацию.

Планшет включен в экосистему Honor через Honor Connection. Помимо переноса данных, у нее есть свои фичи. Если планшет работает вне сигнала Wi-Fi, то он сможет подключиться к мобильной сети смартфона (например, работает со свежим Honor X8b, который мы обозревали недавно). В остальном ОС вряд ли удивит или разочарует. Ее набора функций хватит для обычного пользователя — если он не гонится за кастомизацией и обилием дополнительных опций вроде смена цвета ползунков в меню.

Звук и микрофоны

Восемь динамиков обеспечивают большую громкость и хорошую глубину звучания. Для просмотра мультимедиа они подходят идеально, а вот для музыки недостает низких частот. Запас громкости такой большой, что планшет звучит едва ли не громче моего ноутбука Huawei D14. Что важно, на максимуме динамики не хрипят, а устройство не трещит.

Также Honor Pad 9 поддерживает технологию Honor Histen — различные звуковые эффекты для подключенных наушников. Например, опция «3D», создающая объем и некоторое эхо. Интересные функции, но толку от них нет. Лучше оставить стандартное звучание, его хватит для всех сценариев использования.

К микрофонам также нет вопросов. Голос улавливают четко, лишних шумов нет.

Безопасность

Есть два пути защиты данных на устройстве: код или разблокировка по лицу. Никаких сканеров отпечатков пальцев — их на планшетах в принципе почти нет. А вот аналогов Face ID много. Honor Pad 9 узнает пользователя днем, при этом практически моментально. В темноте виртуальный «замочек» не откроется.

Но разблокировка по лицу не гарантирует защиту, потому что ее легко обмануть с помощью фото. Поэтому о надежности этого способа говорить нельзя. Если пользователь хочет обезопасить свои данные, то лучше оставить обычный ввод кода.

Камеры

Основной модуль на 13 Мпикс. Есть автофокусировка, но нет вспышки. Качество снимков не самое плохое, но вряд ли объектив Pad 9 заменит смартфон или камеру. Видео снимает максимум в 4К и 30 кадров в секунду. Картинка не распадается, рассинхрона нет. И все же, кто вообще снимает на таблеты?

Слайдер: Honor Pad 9

Фронтальная камера еще скромнее — 8 Мпикс. Для видеоконференций ее достаточно, если рядом есть яркий источник света. Иначе будут сильные шумы и мыло.

Автономность

Батарея планшета объемная — 8300 мА/ч. Время работы планшета при работе с текстом и просмотром видео составляет 8-9 часов. Если использовать его для серфинга или чтения книги, то время увеличится до 12-13 часов, что еще более внушительно. В моем привычном режиме работы с постоянным просмотром роликов на YouTube и серфингом в сети, Pad 9 хватит на весь день.

Заряжается устройство быстро — до 50% за 35 минут. Полностью батарея заполнится за 1,5 часа. Но это с учетом комплектной вилки на 35 Ватт.

Планшет — флагман среди бюджетников

Вывод

Honor Pad 9 — сбалансированное устройство, в котором будто нет слабых сторон. Оно не стремится перегнать журавля в небе, являясь уверенной синицей в руке. Его недостатки свойственны большинству бюджетных устройств: слабый чип, ограниченный функционал, не слишком мощные камеры. Однако в бытовых задачах эти минусы почти не проявляются.

Большой экран, громкие динамики и быстрая зарядка дают положительный опыт при использовании планшета. Для студентов, пишущих конспекты, устройства хватит сполна. И для нетребовательных пользователей, которым нужна «смотрелка-читалка», его тоже достаточно.

Однако хватит ли Honor Pad 9 в перспективе? Его чип в 2024 кажется устаревшим, а с будущими обновлениями мощности перестанет хватать. Сейчас планшет может почти все, но что будет через год?

Преимущества Недостатки Качественная сборка Старый процессор Яркий и сочный экран Малый функционал системы Стабильная работа ОС Прошлогодний Android Громкие динамики Разблокировка по лицу ненадежна Неплохие камеры Автономность Время зарядки Фото на обложке и в тексте: Александр Сенников