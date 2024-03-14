Просто хорош: обзор Honor X8b

Около месяца я пользовался смартфоном Honor X8b. Учитывая, что в основном я тестирую флагманские устройства, опыт подарил много новых впечатлений. И не всегда приятных. Но у смартфона есть все шансы стать хитом. Что сделает его любимцем публики — читайте в обзоре RB.RU.

В начале февраля 2024 года китайский бренд Honor выпустил два бюджетных смартфона: X7b и X8b. Устройства смогут заинтересовать тех пользователей, кто хочет взять бюджетник — до 30 тысяч рублей, — но с некоторыми флагманскими функциями. Однако не обошлось без компромиссов.

Содержание:

Экран ничего не напоминает?

Комплект

Honor X8b поставляется в простенькой коробке. Однако внутри сокрыто Эльдорадо, по сегодняшним меркам. Помимо смартфона, производитель положил пластиковый чехол, блок питания с проводом, переходник на 3,5-мм разъем и наушники. Я уже и не помню, когда гарнитуры шли в комплекте с телефоном.

Чехол скользкий и маркий, но надежный. Наушники не впечатляют, но для созвонов их хватит.

Дизайн и эргономика

Корпус выполнен из скользкого пластика. В линейке X8b есть модель зеленого цвета — она сделана из экокожи. Из-за размеров смартфон сложно удержать в одной руке, хотя он достаточно легкий — всего 166 граммов. Также устройство очень тонкое — толщина чуть менее 7 мм.

Внешне устройство напоминает iPhone 15 Pro Max. Задние камеры огромные и выпирают из корпуса. Спереди сходство выдает Magic Capsule — «островок» с объективом и вспышкой. Выглядит как Dynamic Island у смартфонов Apple. Разговорный динамик кроется в зазоре между экраном и верхней гранью устройства. Кстати, экран покрыт защитной пленкой с олеофобным покрытием.

Жаль, что потенциал «островка» не раскрыт

В левом боку встроен слот для двух SIM-карт без поддержки карт-памяти. Справа — рычажки переключения громкости и кнопка разблокировки со сканером отпечатка пальцев. Снизу у устройства разъем Type-C, динамик и микрофон.

Экран

Первое время «вау-эффект» вызывает AMOLED-дисплей смартфона. Диагональ 6,7 дюйма, разрешение Full HD+, частота обновления — 90 Гц. Цветопередача сбалансированная, без излишних красок. Яркость составляет 2000 нит, что является показателем экс-флагмана Samsung S23 Ultra. Уровень ШИМа низкий.

Однако и без изучения характеристик дисплей впечатляет. Для мультимедиа X8b подходит идеально. Даже после нескольких часов просмотра сериала глаза не устают. Читать тоже комфортно. Иногда герцовка слишком сильно падает и смартфон подтормаживает. Но в настройках можно убрать переменную частоту кадров и оставить стабильные 90 Гц.

Но на фото ШИМ все равно виден

Система оптимизирована для такой огромной диагонали. Иконки приложений крупные, нажимаются без проблем. Шрифт тоже больше обычного. Хотя клавиатура недоработана — кнопки мелковаты и нажимаются некорректно. Если быстро печатать, то от ошибок не спасет даже Т9.

Несмотря на тонкие рамки по краям, свайпать «Назад» комфортно даже в чехле. Также у дисплея отсутствует «подбородок» снизу — края смартфона симметричны. Мелочь, а приятно.

Производительность

«Ахиллесова пята» большинства бюджетников — слабое железо. Часто его хватает только для рядовых задач. Со временем система начнет тормозить, ведь каждое новое обновление требует все больше ресурсов.

Внутри Honor X8b стоит чип Qualcomm Snapdragon 680. Его производительности достаточно и для игр. Та же Call Of Duty Mobile играется в 60 FPS, но на низких настройках графики. На ультра показатель падает до стабильных 30 кадров в секунду. В простенькой Subway Surfers все работает без проблем.

Умеренная мощь в большом корпусе

За скорость системы отвечает оперативная память на 8 Гб. Ее можно расширить за счет постоянной еще на 8 Гб. Встроенной памяти доступно 128 или 256 Гб.

Смартфон работает стабильно и быстро. Правда, под эту скорость не оптимизирована ОС, точнее ее анимации — они слишком быстрые. Порой прежде чем открыть приложение, X8b думает пару секунд. С патчами смартфон наверняка замедлят, чтобы сбалансировать его резвость и силу. Фризов и сильных тормозов замечено не было.

Система

Honor X8b работает на базе Android 13. Это странно, ведь уже как год доступна 14 версия. Однако на работе устройства это не сказывается.

Оболочка системы — MagicOS версии 7.2. Она функциональна и гибко настраивается. Для нее характерна проблема многих китайских ОС — сырость в адаптации приложений и функций оболочки под Android. Например, ссылки на предустановленные приложения ведут сначала в магазин приложений Honor, а тот перенаправляет в Google Play.

Первое время в этих кнопках и окнах теряешься

Также не раскрыт потенциал Magic Capsule. Очевидно, что система должна обыграть наличие этого «островка» на экране — как это сделали Apple в последних iPhone. Но нет: все уведомления анимации привычно занимают верхнюю треть экрана, игнорируя капсулу.

Удобно, что в «Центре уведомлений» используется ИИ, который советует ту или иную настройку. Он учитывает характер и частоту действий пользователя. Например, вечерами ИИ рекомендовал отключить фиксацию ориентации телефона, чтобы я повернул смартфон для просмотра кино.

ColorOS оставляет приятные впечатления, несмотря на ее сырость. Уверен, изъяны исправят патчами.

Безопасность

Для разблокировки доступны сканер отпечатков пальцев и аналог Face ID. Дактилоскопический датчик моментально реагирует на нажатия. Он безошибочно определяет сухие пальцы. Стоит их слегка намочить — и смартфон перестанет узнавать.

Но тут поможет разблокировка по лицу. В дневное время суток и при ярком свете она работает быстро. При отсутствии источников освещения разблокировать не получится, разве что если повысить яркость и практически прислонить телефон к лицу.

Звук и микрофон

Динамик у Honor X8b один — никакого стерео. Его звук глухой и плоский, но громкий. Уведомления различимы хорошо. К разговорному динамику претензий нет. Даже датчик приближения работает корректно, что редкость для китайских смартфонов.

Микрофон улавливает голос четко даже в людском гвалте. Но вот в метро или возле шумной автомагистрали пользователя слышно заметно хуже.

Камеры

У смартфона три задние камеры: на 108, 5 и 2 Мпикс. Основной объектив с диафрагмой 1,75, но его снимки получаются светлыми. Общее качество фото для бюджетника можно оценить на «хорошо». При ярком свете снимки получаются вполне четкие, с естественным балансом белого. А вот при недостаточной освещенности все плохо и шумно.

Вторая камера с телеобъективом. Его приближение составляет 2х — маловато, но даже так есть простор для экспериментов. С ним ситуация как с основным объективом: если полумрак или тьма, то фото не получится.

Слайдер: Honor X8b

Широкоугольный объектив требует твердых рук и выдержки. Если дышать при съемке или чутка дернуться, снимки будут размыты. Хотя при должной сноровке фото получаются хорошие. Но 2 Мпикс дают о себе знать даже в идеальных условиях.

Съемка видео доступна максимум в Full HD и 30 кадров в секунду. Доступна только цифровая стабилизация, поэтому съемку вести лучше со стабилизатором. Картинка и звук в видео будто распадаются и получается каша. Honor X8b не выбор для фанатов мобильной съемки.

Фронтальная камера отличная — на 50 Мпикс. У нее даже есть вспышка. Объектив подойдет для селфи и кружочков в телеграмм. Была бы оптическая стабилизация, снимал бы влоги. Редкий случай, когда фронтальная камера лучше основной.

Аккумулятор

А вот в чем Honor X8b показывает себя превосходно, так это во времени работы. При активном использовании смартфона хватит на двое суток. С играми, видеосъемкой и загрузкой файлов время может сократиться до чуть более одного дня, что тоже крепкий показатель.

Удивляет, как в такой тонкий корпус уместилась батарея на 4500 мА/ч. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку: с 0 до 100% менее чем за 60 минут. За 15 минут он достигал 68%. Поэтому смартфон можно заряжать пока собираешься на работу.

Беспроводной зарядки нет. Много ли бюджетных смартфонов, которые ее поддерживают?

Какие же большие камеры!

Вывод

Стоимость Honor X8b в сетевых магазинах и на маркетплейсах — около 25 тыс. рублей. За такую цену покупатель получит функциональный смартфон, который не превратится в кирпич после нескольких обновлений. Изумительный экран и живучая батарея против слабой камеры.

Для бюджетного устройства X8b мощный: все же проблемы кроются в системе, а не процессоре. Для непривередливых пользователей хватит того, что делает этот смартфон. Пара патчей, Android 14 и Color OS 8 раскроют его потенциал еще лучше.

Главный компромисс устройства — его камеры. Их качества недостаточно, чтобы запечатлеть лучшие мгновения жизни пользователя. Они выполняют свою задачу на минимальном уровне, хотя визуально кажутся мощными.

Но Honor X8b найдет своих фанатов. Его преимущества преуменьшают, но не убирают недостатки. Смартфон станет лучшим вариантом для сценария «соцсети, видео и игры».

Достоинства Недостатки Яркий и красочный экран Дизайн уж слишком напоминает iPhone Умеренная мощность чипа Система сыровата Высокая энергоэффективность Плохие камеры Фото на обложке и в тексте: Александр Сенников