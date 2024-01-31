Два в одном: обзор планшета Huawei MatePad Pro 13,2

Около трех недель я пользовался MatePad Pro 13,2. Мне довелось попробовать его в работе и развлечениях. Планшет меня удивил: от сценариев использования до особенностей операционной системы. Что же нового и необычного предлагает Huawei за 100 тыс. рублей?

В декабре 2023 года Huawei провела презентацию новых устройств. Одной из любопытных новинок стал планшет MatePad Pro 13,2, в комплекте с которым идет физическая клавиатура с тачпадом, также к устройству можно докупить стилус.

Содержание:

Устройство действительно большое

Упаковка

MatePad Pro поставляется в коробке из дорогого плотного картона, которая открывается с трудом. Внутри лежат вилка, провод USB-C, документация и само устройство. Первое впечатление соответствует статусу планшета — «премиальный».

Меня удивила зарядная вилка с разъемами USB-A и USB-C. Простое и универсальное решение. Провод качественный, со временем не перетрется.

Дизайн и эргономика

Впечатляют размеры планшета. Например, он едва меньше моего ноутбука на 14 дюймов. При этом устройство не ощущается громоздким, в том числе благодаря весу в 580 граммов и толщине 5,5 миллиметра. Планшет помещается в рюкзак, не занимая много места.

В сравнении кажется, что планшет больше ноутбука

Задняя крышка выполнена из пластика, боковые грани — из металла. Белый цвет яркий, краска стойкая, а сама поверхность не маркая.

По бокам установлено шесть динамиков и четыре микрофона. Сзади выделяются две камеры, окантованные в круг из металла. Блок камер выпирает из корпуса, блестит на свете.

Экран

Диагональ — 13,2 дюйма, матрица OLED с поддержкой 144 Гц и HDR. Разрешение — 2,8K. Сверху есть вырез под камеры с диодом для уведомлений.

Первое время экран впечатляет своей яркостью, плавностью и сочностью. На нем приятно работать с текстом и видео, смотреть кино и играть в игры. А вот читать — не очень: из-за размера порой приходится физически поворачивать голову, чтобы закончить страницу. Со стилусом размер экрана сделает рисование и ведение записей увлекательным занятием.

Дисплей выполнен с применением технологии Huawei X-True. Она обеспечивает естественность цветов и высокую детализацию. Картинка не синит и не зеленит, что нетипично для OLED-дисплеев.

Интерфейс адаптирован под широкую диагональ: шрифты и иконки приложений крупные, сайты открываются без искажений. Однако некоторые приложения запускаются в книжной ориентации, хотя планшет лежит горизонтально. Онлайн-кинотеатры открываются именно в книжном формате, хотя медиа воспроизводят без проблем, сразу на полный экран.

Приходится мириться с синими полосами по бокам

У экрана есть несколько режимов: максимальный, сбалансированный и экономный. Разница в частоте обновления дисплея: от 1 до 144 Гц. В сбалансированном режиме частота переменная, но в основном держится на 120 Гц. Ее хватает для всех задач.

Также планшет поддерживает режим постоянно включенного экрана — Always-On. Он гибко настраивается: можно установить обои, отображаемую информацию и циферблаты.

Такая большая диагональ придает смысл работе приложений в окнах. Удобно открыть браузер сбоку, параллельно переписывая текст. Или запустить видео, читая новости.

Производительность

Внутри MatePad Pro установлен чип Kirin 9000W. За производство процессоров Kirin отвечает бывшее подразделение Huawei — HiSilicon. Поэтому проблем с оптимизацией 9000W нет: он не греется, не троттлит и не перегружает систему. Сам чип производительный. Даже при сложном монтаже видео не было «фризов», а при рендере можно было открывать другие приложения.

Игры работают на максимальных настройках с частотой кадров до 120 FPS. Тот же PUBG Mobile запускается в комфортных 100 FPS, но играть из-за размеров планшета проблематично.

Оперативная память — 12 Гб, встроенная доступна на 256 или 512 Гб. Система работает шустро, десятки открытых приложений через время не вылетают.

Harmony OS Еще в 2021 году Huawei перешли на собственную операционную систему. Она регулярно обновляется, видоизменяется и дополняется. Но в корне Harmony OS — все тот же Android, с его разнообразием и багами. Вряд ли рядовой пользователь найдет различия между ОС от Huawei и оболочкой от другого китайского производителя. Спустя почти три года Harmony OS все еще сыровата. Местами она не интуитивна: некоторые рычаги схожих настроек могут лежать в разных разделах. Зато система позволяет отслеживать все процессы внутри устройства. Например, из оперативной памяти можно выгрузить даже поисковые запросы. Изначально на планшете есть иконки приложений, которые можно быстро загрузить. Есть полезные: мессенджеры, кинотеатры и маркетплейсы. Есть и сомнительные, вроде сервисов быстрых займов или онлайн-знакомств. Благо, что все можно удалить. Также озадачивают уведомления в системе. Некоторые из них приходят на китайском языке. Строка приложений снизу напоминает iOS Очень радует встроенное приложение для монтажа Petal Clip. Оно удобное и функциональное. Для работы с видео есть все инструменты, позволяющие добавить эффекты, переходы, озвучку и много чего еще. ПО оптимизировано под систему, что лишает монтаж проблем с тормозами и вылетами. Проблема с Google-сервисами решена, но не полностью. Для работы с ними можно скачать утилиту GBox. Есть даже «Play Маркет». Но тот же YouTube может фризить и вылетать. Также нет уверенности в безопасности самой GBox. С AppGallery проблем нет: в ней есть нужные приложения, включая банковские. Smart Magnetic Keyboard В комплекте с MatePad Pro идет магнитная клавиатура с тачпадом. Она же превращается и в чехол для планшета. Тачпад большой даже для лэптопа Клавиатура работает по Bluetooth. Русских букв на кнопках нет, но раскладку можно переключить. Ход клавиш и стекло тачпада приятные. После ноутбука к размерам клавиатуры даже привыкать не пришлось. Но в ее работе много нюансов: Горячие клавиши. Функциональность некоторых из них не очевидна. Например, смена языка запускается не Shift+Alt, а Shift+Ctrl. Ввод паролей. В приложениях приходится отключать клавиатуру, чтобы ввести защищенные данные, потому что язык на ней в это время не поменять — видимо, из-за протоколов безопасности. Ложные срабатывания. Даже если клавиатуру убрать за заднюю крышку, порой тачпад реагирует на случайные касания. Выпадает из-под чехла. Чехол для задней крышки и сама клавиатура — с раздельными креплениями, из-за чего при смене положения клавиатуры может отсоединиться магнит от корпуса. Тем не менее, с Harmony OS и внутренними приложениями клавиатура позволяет забыть, что MatePad Pro — планшет. Используя тачпад, не хочется касаться экрана, а системная клавиатура становится бесполезной. Превращает ли клавиатура планшет в ноутбук? И да, и нет. На ней удобно монтировать видео и печатать тексты, но полежать и посмотреть кино, используя клавиатуру как подставку, невозможно, потому что конструкция хлипкая, но крупная. Камеры Две основные камеры на 13 и 8 Мпикс по качеству снимков не флагманские. Видео пишется до 4К, 30 кадров в секунду. Основная камера с автофокусом. По качеству фото близки к бюджетным смартфонам. Снимки размытые и с шумами даже при дневном свете. В более сложных сценах все перемешивается, и невозможно разглядеть детали. Вторая камера широкоугольная. С ее качеством съемки она бесполезна — снимки будто нарисованы гуашью. Однако камерами банально неудобно пользоваться из-за размеров планшета. Да и часто ли берут такие устройства для съемок? Слайдер: Huawei MatePad Pro Фронтальная камера — на 16 Мп. Ее качество посредственное: снимки мыльные и шумные. Однако для видеозвонков, с учетом сжатия качества, четкости хватит.

Звук За него отвечают шесть динамиков с технологией Huawei Sound, делающей звук глубже. Несмотря на их количество, звучание относительно тихое. Его достаточно для просмотра кино, но маловато для музыки. Сам звук насыщенный, с четкими низкими и высокими частотами. Для наушников есть отдельные опции, добавляющие объем и чистоту. Настройки схожи с 3D-звуком в AirPods: звук будто окружает пользователя. При просмотре футбольного матча у меня сложилось ощущение, будто сижу в одной кабинке с комментатором. В корпусе установлено четыре микрофона. Голос они улавливают хорошо, его слышно всегда громко и без лишнего шума. Автономность Внутри установлен аккумулятор на 10100 мА/ч. Его хватит на 4-5 часов активного использования с включенным интернетом и параллельным монтажом видео. Если открывать игры, время сократится на треть. Ну а при чтении или просмотре контента без Wi-Fi и мобильной сети время вырастет до 7-8 часов. Для активной работы на удаленке его заряда достаточно В моем ритме использования планшет держал батарею до вечера, оставляя в запасе 15-20%. С утра я посмотрел серию сериала, после чего работал с текстом. За обедом включил пару видео по десять мнут, а затем смонтировал короткое видео на 3 минуты, параллельно читая новости. К 18:00 было 27%. Планшет поддерживает быструю зарядку. Производитель заявляет, что MatePad Pro заряжается до 100% за 65 минут. В реальности цифры немного отличаются: полная зарядка заняла 70 минут. Для такого объема батареи это быстро. Будущее планшета В январе 2024 года Huawei презентовали новую версию операционной системы — HarmonyOS Next. ОС станет доступна пользователям до конца года. Ключевой момент: отсутствие компонентов AOSP (Android Open Source Project). Приложения с Android перестанут поддерживаться устройствами Huawei. MatePad Pro также будет поддерживать HarmonyOS Next. Однако останутся ли ее мощь и удобство такими же, учитывая переработку системы и отдельных приложений? Оптимизируют ли привычные утилиты? Презентация сделала туманным будущее планшета на мировом рынке. Вывод Стоимость MatePad Pro 13,2 — 90 тыс. до 100 тыс. рублей. Клавиатура идет в комплекте, а стилус придется докупить за 10 тыс. рублей. Устройство конкурирует с флагманскими моделями iPad не только по мощности, но и по цене. Планшет удивляет своим дизайном, экраном и производительностью. Он практически способен заменить полноценный ноутбук благодаря клавиатуре. MatePad Pro подойдет как для сложной работы с тяжелыми приложениями, так и для простых развлечений. Те проблемы, что у него есть, связаны с Harmony OS. Система сыровата, нелогична и не оптимизирована. Порой планшет выдает себя за другое устройство — при входе в один из сервисов устройство определилась как Redmi K20 Pro. Но для решения подобных нюансов регулярно выходят патчи — едва ли не каждую неделю. Превратится ли планшет в кирпич с выходом HarmonyOS Next? Нет. Просто первые пару лет с релизом придется мириться с полным отсутствием Google-сервисов и проблемами с оптимизацией. Однако здесь и сейчас MatePad Pro 13,2 — один из лучших планшетов на рынке. Фото: Александр Сенников