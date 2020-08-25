AliExpress запустила кампанию в поддержку российских fashion-брендов

«AliExpress Россия» объявила о запуске месяца российских fashion-брендов: компания будет рассказывать на своих площадках о марках из России, которые можно найти на маркетплейсе. Об этом говорится в сообщении «AliExpress Россия».

Среди участников семь брендов: русская одежда от Varvara Zenina, Gloves Me с дизайнерскими тату-перчатками, ready-to-wear бренда Botrois, онлайн-площадка с принтами Vse Maiki, бренд спортивной одежды Forward, обувной бренд Kari и локальная линейка ICEbear.

Узнать подробнее о каждом бренде-участнике кампании можно будет в Instagram «AliExpress Россия», а также на специальной странице самого маркетплейса.

«Мы знаем, что эта весна серьезно ударила по локальному бизнесу, особенно малому и особенно в сегменте fashion <...>. Этой кампанией мы хотим поддержать локальный бизнес и познакомить его с нашей широкой аудиторией», — сообщил коммерческий директор «AliExpress Россия» Сергей Гречин.

В AliExpress отмечают рост спроса на покупки одежды в онлайне. Во время самоизоляции ассортимент локальных селлеров маркетплейса вырос в 1,5 раза, а продажи – почти в 4 раза.

Для поддержки кампании команда AliExpress создала лукбук с одеждой, обувью и аксессуарами от участников проекта. Концепция съемок — образ выхода из подъезда как символ выхода из дома после месяцев изоляции.

Еще один посыл лукбука — подчеркнуть широкую географию площадки, поэтому съемки проводились в Екатеринбурге.

Фото: «AliExpress Россия»

Фото: «AliExpress Россия»

AliExpress приглашает другие локальные бренды присоединиться к кампании. Чтобы стать частью проекта, брендам нужно написать в директ Instagram AliExpress или заполнить эту форму.

Это не первая кампания 2020 года, в которой AliExpress поддерживает локальные бренды. В июне маркетплейс запустил кампанию «Сделано в России — продается на AliExpress» и рассказал о производителях из 9 городов.

Для локальных продавцов на маркетплейсе действует нулевая комиссия на первые полгода продаж, бесплатный фулфилмент в течение 60 дней и субсидии на доставку.

Фото на обложке: «AliExpress Россия»