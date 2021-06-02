Tesla не сможет ничего предложить России — губернатор Калининградской области

Основателю Tesla Илону Маску нечего предложить России в плане автомобильного производства. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По мнению Алиханова, Tesla — «не самый прибыльный производитель», приводит слова чиновника Lenta.Ru со ссылкой на РИА Новости.

Электромобили, электробусы у нас производятся. Что гениального там есть? Понятно, дизайн, маркетинг и все остальное. Я помню отчёты, насколько я понимаю, не самое прибыльное у него производство в его бизнес-империи.

Губернатор считает, что для России более важным является развитие альтернативной энергетики. По его словам, подобные разработки уже ведутся, стоит лишь «сделать усилие и обрести лидерство в этом направлении».

Ранее в ходе форума «Новое знание» Илон Маск заявил, что Tesla рассматривает возможность выхода на российский рынок и строительства завода в нашей стране. С приглашениями по строительству предприятия уже успели выступить главы Москвы, Московской и Калужской областей, а также Удмуртской Республики.

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