«Алису» научили говорить оригинальные тосты и создавать открытки

Разработчики из «Яндекса» научили голосового помощника «Алису» говорить уникальные тосты на любую тему, а также создавать открытки и мини поздравления. Технология основана на нейронной сети-трансформере. Об этом «Яндекс» сообщает в своем блоге.

Ранее «Алиса» тоже могла сказать тост, но использовала для этого заранее написанные варианты. Сейчас голосовой помощник создает тосты самостоятельно.

Для этого нужно сказать: «Алиса, скажи тост» и указать тему — «Алиса» предложит ответ.

«Темой может быть что угодно: любовь, технический прогресс, роботы-гитаристы. "Алиса" в любом случае не полезет за словом в карман и что-нибудь придумает», — отмечают разработчики.

Отмечается, что для для создания тостов используются нейросети, применяемые в поиске «Яндекса». Они оценивают релевантность веб-страниц поисковому запросу.

Чтобы нейросеть смогла писать тосты, ее сначала обучили на большом массиве текстов из интернета: книг, статей и других документов. Так она усвоила общие правила, по которым составляются тексты на русском языке, и расширила свой словарный запас. Затем нейросеть дообучили на готовых тостах. Это позволило ей познакомиться с особенностями составления тостов, говорится в сообщении.

Для создания тостов компания предусмотрела два режима: умеренный и «без ограничений» — они отвечают за цензуру. Режимы доступны в настройках приложения.

Помимо тостов, «Алиса» научилась создавать новогодние открытки. Они, как правило, включают картинку и поздравительный текст-стишок. Картинка для открыток рисует нейронная сеть. За тексты отвечает «Автопоэт» — робот, который слагает стихи из поисковых запросов к «Яндексу».

Чтобы получить поздравление, нужно сказать: «Алиса, покажи открытку». Картинку можно сохранить в памяти устройства или переслать другому человеку. Если открытка не нравится, нужно повторить просьбу, и «Алиса» покажет другую.

Тосты можно слушать на любом устройстве с «Алисой»: умной колонке, компьютере, смартфоне. Открытки голосовой помощник показывает в приложении «Яндекса» и «Яндекс.Браузере» для мобильных устройств.

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