«Русский Илон Маск»: Алия Григ запустила приложение для поиска смысла жизни на основе ИИ

Технологический предприниматель Алия Григ запустила стартап для саморазвития Human Cosmos. Программа работает на базе искусственного интеллекта Astra. Он создает индивидуальные планы достижения целей для улучшения физического и психического здоровья. Об этом RB.ru рассказал представитель проекта.

Отмечается, что Astra сочетает в себе функции персонального тренера и коуча по психическому здоровью. Разработчики выделили 9 сфер, в которых, по их мнению, следует систематически совершенствоваться. Это физическое здоровье, осознанность, энергия, благосостояние, лидерство, творчество, любовь и отношения, душа и чистое сознание. Astra создает индивидуальный план по развитию этих сфер в виде календаря, состоящего из ежедневных рекомендации и прогнозов.

Кроме того, ИИ анализирует индивидуальный код каждого пользователя, исходя из даты рождения человека. При анализе учитываются «энергетические структуры, генетика, расположение планет в момент рождения, нейрофизиология и другие факторы», говорится в описании приложения.

Human Cosmos было запущено летом 2020 года. В январе 2021 года выходит его обновленная версия с технологией Astra Guide. По собственным данным, разработка ИИ заняла около 2 лет.

Алия Григ помимо всего прочего занимается технологическими и космическими стартапами, однако они получили неоднозначную оценку в общественном пространстве. К примеру, инициативу предпринимательницы отправить инста-аудиторию в космос высмеяли в Сети в 2019 году.

«Ну так чё, земля в итоге плоская, а Алия? Нельзя было сначала собрать всю «околонаучную ИлонМаскокайфуюущую» интернет-интеллигенцию, от и до проанализировать её интересы\юморок и в конечном итоге психотипы. Под все это дело разработать концепцию позиционирования и разработать стратегию продвижения?», — поинтересовался в комментариях под статьей Алии во «ВКонтакте» Рустам Хайрулин.

В СМИ предпринимательницу часто называют «русским Илоном Маском». Однако пользователи недоумевают — почему.

«Инстаграм, кстати, ужасный. Непонятно, о чем он, тексты вода-водой. Ни единой подписи на картинках. <...> Вроде блог эксперта, но эксперта там нет. И эксперта в чем? Тоже непонятно. Никаких экспертных постов там нет, только общая информация. Неудивительно, что никто не подписывается», — заметила в комментариях Надежда Лыкосова.

Критичные комментарии также вызвала статья о Григ, выпущенная в «РБК Стиль».

«Может и такая популяризация имеет право на существование, пусть хоть через астрологию интерес к звездам и черным дырам пробуждается? Эксплуатирую же я лунный заговор во славу популяризации космоса. Удручает только, что она ведь всерьез...», — написао на своей странице в Facebook основатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров.

Фото: Tatler