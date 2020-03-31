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Онлайн-ритейлеры попросили разрешить оптовикам продавать алкоголь в интернете

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала план запуска онлайн-продаж алкоголя в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию.

Онлайн-ритейлеры попросили разрешить оптовикам продавать алкоголь в интернете

Что предлагает АКИТ: 

  • сначала разрешить продавать алкоголь в интернете компаниям с оптовой или производстенной лицензией; 
  • разрешить таким компаниям привлекать третьих лиц к доставке, расчетам и рекламе;
  • после полугода разрешить онлайн-торговлю алкоголем всем компаниям с соответствующей розничной лицензией.  

В АКИТ входят крупные интернет-ритейлеры, в том числе Wildberries, «М.Видео», Ozon. Они считают, что поэтапное разрешение торговли алкоголем в интернете поможет протестировать процессы на ограниченной выборке компаний и снизить риски контрафакта. 

Эксперты отмечают, что при таком плане небольшие производители могут не дождаться окончания пробных шести месяцев. В объединении предпринимателей «Опора России» настаивают на одновременном разрешении онлайн-торговли алкоголем для всех ритейлеров. 

Продажа алкоголя через интернет в России запрещена. Из-за распространения коронавируса производители и ритейлеры попросили правительство одобрить онлайн-продажу алкоголя.

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Фото: Hitra / Shutterstock

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