Онлайн-ритейлеры попросили разрешить оптовикам продавать алкоголь в интернете

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала план запуска онлайн-продаж алкоголя в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию.

Что предлагает АКИТ:

сначала разрешить продавать алкоголь в интернете компаниям с оптовой или производстенной лицензией;

разрешить таким компаниям привлекать третьих лиц к доставке, расчетам и рекламе;

после полугода разрешить онлайн-торговлю алкоголем всем компаниям с соответствующей розничной лицензией.

В АКИТ входят крупные интернет-ритейлеры, в том числе Wildberries, «М.Видео», Ozon. Они считают, что поэтапное разрешение торговли алкоголем в интернете поможет протестировать процессы на ограниченной выборке компаний и снизить риски контрафакта.

Эксперты отмечают, что при таком плане небольшие производители могут не дождаться окончания пробных шести месяцев. В объединении предпринимателей «Опора России» настаивают на одновременном разрешении онлайн-торговли алкоголем для всех ритейлеров.

Продажа алкоголя через интернет в России запрещена. Из-за распространения коронавируса производители и ритейлеры попросили правительство одобрить онлайн-продажу алкоголя.