Онлайн-ритейлеры попросили разрешить оптовикам продавать алкоголь в интернете
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала план запуска онлайн-продаж алкоголя в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию.
Что предлагает АКИТ:
- сначала разрешить продавать алкоголь в интернете компаниям с оптовой или производстенной лицензией;
- разрешить таким компаниям привлекать третьих лиц к доставке, расчетам и рекламе;
- после полугода разрешить онлайн-торговлю алкоголем всем компаниям с соответствующей розничной лицензией.
В АКИТ входят крупные интернет-ритейлеры, в том числе Wildberries, «М.Видео», Ozon. Они считают, что поэтапное разрешение торговли алкоголем в интернете поможет протестировать процессы на ограниченной выборке компаний и снизить риски контрафакта.
Эксперты отмечают, что при таком плане небольшие производители могут не дождаться окончания пробных шести месяцев. В объединении предпринимателей «Опора России» настаивают на одновременном разрешении онлайн-торговли алкоголем для всех ритейлеров.
Продажа алкоголя через интернет в России запрещена. Из-за распространения коронавируса производители и ритейлеры попросили правительство одобрить онлайн-продажу алкоголя.
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