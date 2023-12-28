Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос по аналогии с магазинами. С инициативой также выступил президент Федерации рестораторов Игорь Бухаров, сообщил РБК со ссылкой на обращения, направленные премьер-министру Михаилу Мишустину.
Борис Титов и Игорь Бухаров считают, что такая мера увеличит доходность ресторанной индустрии и увеличит объемы реализации продукции российских виноделов.
Согласно действующему законодательству, розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания — разные виды деятельности, для которых необходимы отдельные лицензии. Однако для продажи слабоалкогольной продукции отдельная лицензия не требуется.
Ранее производители водки, джина, виски и вина уведомили сети о повышении цен с 2024 года в пределах 10%, а импортеры ждут от поставщиков роста цен на 5–25%. Компании рассчитывают, что индексация будет постепенной.
Фото на обложке: NTRdesign /
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