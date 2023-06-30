В России начал действовать федеральный стандарт «все включено» для отелей

В России начал действовать федеральный стандарт размещения в гостиницах по схеме «все включено». Постояльцы смогут рассчитывать на алкоголь только российского производства. Импортные напитки будут доступны только по «ультра все включено», но в неограниченном количестве.

В России вступил в действие федеральный стандарт размещения в гостиницах и отелях по схеме all inclusive. Следование стандарту выполняется отелями на добровольной основе, пишет ТАСС.

По схеме «все включено» постояльцам будет доступен алкоголь только российского производства, но в неограниченном количестве как на обед, так и на ужин.

На распитие алкогольных напитков импортного производства смогут рассчитывать только постояльцы по схеме «ультра все включено». Гостям предложат не менее пяти видов крепкого алкоголя, а также не менее семи видов коктейлей на основе крепких напитков.

Федеральный стандарт размещения в гостиницах утвердили в январе 2023 года.

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