Коллекцию произведений искусства сооснователя Microsoft продали на аукционе за рекордные $1,5 млрд. Пол Аллен собирал коллекцию много лет, в ней более 150 экспонатов. Вырученные от продажи деньги направят на благотворительность.
Собрание произведений искусства сооснователя Microsoft Пола Аллена продали на аукционе Christie’s за $1,5 млрд, пишет The Guardian. Сумма стала рекордной за всю историю для единовременных торгов произведениями искусства. В аукционном доме рассчитывали продать коллекцию всего за $1 млрд.
В коллекции Пола Аллена более 150 произведений искусства под авторством Сандро Боттичелли, Огюста Ренуара, Винсента Ван Гога, Густава Климта, Поля Сезанна и других. Коллекцию Пол Аллен собирал в течение многих лет и, как уточняет издание, не полагался на мнение экспертов в мире искусства и нанятых специалистов.
Вырученные от продажи произведений искусства деньги будут направлены на благотворительность в соответствии с завещанием Пола Аллена. Сооснователь Microsoft умер в 2018 году в возрасте 65 лет от лимфомы.
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