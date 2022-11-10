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Коллекцию произведений искусства сооснователя Microsoft продали на аукционе за рекордные $1,5 млрд

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Коллекцию произведений искусства сооснователя Microsoft продали на аукционе за рекордные $1,5 млрд. Пол Аллен собирал коллекцию много лет, в ней более 150 экспонатов. Вырученные от продажи деньги направят на благотворительность.

Коллекцию произведений искусства сооснователя Microsoft продали на аукционе за рекордные $1,5 млрд

Собрание произведений искусства сооснователя Microsoft Пола Аллена продали на аукционе Christie’s за $1,5 млрд, пишет The Guardian. Сумма стала рекордной за всю историю для единовременных торгов произведениями искусства. В аукционном доме рассчитывали продать коллекцию всего за $1 млрд.

В коллекции Пола Аллена более 150 произведений искусства под авторством Сандро Боттичелли, Огюста Ренуара, Винсента Ван Гога, Густава Климта, Поля Сезанна и других. Коллекцию Пол Аллен собирал в течение многих лет и, как уточняет издание, не полагался на мнение экспертов в мире искусства и нанятых специалистов.

Вырученные от продажи произведений искусства деньги будут направлены на благотворительность в соответствии с завещанием Пола Аллена. Сооснователь Microsoft умер в 2018 году в возрасте 65 лет от лимфомы.

Фото на обложке: christies

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