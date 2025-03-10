«Яндекс» запустил сервис для аллергиков с картой распространения пыльцы

«Яндекс Погода» запустила сервис для подготовки к сезону цветения для аллергиков. Пользователи будут заранее получать пуш-уведомления с предупреждениями о распространении аллергенов, рассказали Русбейс в пресс-службе компании.

«Яндекс Погода» запустила сервис для подготовки к сезону цветения для аллергиков. Пользователи будут заранее получать пуш-уведомления с предупреждениями о распространении аллергенов, рассказали Русбейс в пресс-службе компании.

Посмотреть прогноз можно в приложении и веб-версии «Яндекс Погоды», а также на главной странице «Поиска» и «Браузера». Сервис рассчитывает активность шести аллергенов: пыльцы березы, ольхи, амброзии, полыни, злаков и сорняков. Модель дает возможность установить примерный диапазон начала цветения, прогноз корректируется в реальном времени в зависимости от погоды. Прогноз активности пыльцы охватывает ближайшие 10 дней.

Информация о распространении аллергенов также будет появляться на карте России и стран СНГ. Это может быть полезно при планировании путешествий, а также пригодится тем, кто предпочитает переезжать в другие регионы в пик концентрации аллергенов, пояснили в «Яндексе».





Карта распространения аллергенов. Фото: пресс-служба «Яндекса»



Пользователи также смогут передать информацию о своем самочувствии в конкретный день, чтобы сервис точнее определял, насколько может быть выраженной реакция организма. Это поможет защитить от риска других людей. Сейчас «Яндекс Погода» учитывает отзывы пользователей в функции «Карта осадков» — сервис показывает информацию о дожде, которой делятся люди.

В августе 2024 года «Яндекс Погода» внедрила новую технологию OmniCast, которая позволила улучшить локальный прогноз метеоусловий. Сервис стал добавлять данные с профессиональных и любительских метеостанций. Благодаря внедрению инструмента сервис стал в 36 раз чаще получать данные о метеоусловиях и давать более точный прогноз для городских кварталов.

Фото на обложке: «Яндекс Погода»