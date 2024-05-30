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«Аллея еды будущего» на Deep Food Tech Conference 2024: что можно будет попробовать в этом году

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Ирина Печёрская

Совсем скоро, 4 июня, в Москве пройдет масштабная конференция, посвященная современным технологиям в мировой пищевой промышленности, — Deep Food Tech 2024 от компании «ЭФКО» и RB.RU. Традиционно в течение всего дня мероприятия будет работать «Аллея еды будущего» — площадка, на которой производители представят свою продукцию. Рассказываем, какую альтернативную еду можно попробовать в этом году.

«Аллея еды будущего» на Deep Food Tech Conference 2024: что можно будет попробовать в этом году

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

В «Аллею еды будущего» войдут 12 стендов. На одном из них расположится Hi! (принадлежит «ЭФКО») — производитель растительного мяса и молока. В ассортименте бренда — котлеты, фрикадельки, наггетсы, пельмени из текстурированного растительного белка, а также альтернативное молоко с различными вкусами и добавками. Помимо этого Hi! представит конфеты и мороженое со сладким белком.

PRANA food представит функциональное питание из растительных ингредиентов: питательные овощные, фруктовые и ягодные коктейли, разнообразные конфеты и шоколад без сахара.

Предприятие «Макошь» занимается глубокой переработкой семечки технической конопли. На его стенде можно будет найти очищенное ядро конопли, масло конопляное холодного отжима, конопляную протеиновую муку, конопляную клетчатку, конопляный растительный напиток.

Rawish предложит гостям конференции тоники и лимонады на основе экстрактов из трав, ягод, фруктов или цветов без сахара, а также комбучу. А «Айскро» — мороженое и греческие йогурты на фермерском молоке, протеиновое мороженое и сорбеты из свежевыжатых фруктовых соков и ягодных пюре без сахара, инновационное мороженое с комплексом витаминов. 

Также на «Аллее еды будущего» будут бады, витамины и минералы нового поколения от «Авиценны» и клетчатка от ООО «НПО БИФИПРО», трехступенчатая система реабилитации и ухода за микробиомом от НВП «БашИнком», инновационное детское питание от the Leatles, полезное пюре в мягкой упаковке от Nutrino Lab, сублимированные продукты от ООО «БиоПродукт» и компании «Добрый перекус».

Следить за ходом конференции, а также смотреть фото и видео оттуда можно в телеграм-чате — присоединяйтесь!

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