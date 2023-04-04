Производите альтернативные продукты? Представьте их широкой аудитории на международной конференции о еде будущего

19 мая в московском Центре событий РБК пройдет международная конференция DeepFoodTech 2023 о способах решения глобальной продовольственной проблемы, стоящей сегодня перед человечеством. В рамках мероприятия производители альтернативных продуктов смогут бесплатно представить свою продукцию на выставке «Аллея еды будущего».
Организаторы мероприятия RB.RU и компания «ЭФКО»
Выставка «Аллея еды будущего» призвана помочь FoodTech-предпринимателям продвинуть свой проект, познакомив гостей мероприятия с альтернативными продуктами, найти потенциальных партнеров и инвесторов. Она будет работать в течение всего дня конференции, с 9:00 до 19:00.
Участие в выставке бесплатное, но важно, чтобы продукт был действительно альтернативным или произведен альтернативным способом. Например, на «Аллее еды будущего» в 2021 году были представлены производители:
- зелени, выращенной на вертикальных фермах;
- продуктов на основе конопли;
- еды, напечатанной на 3D-принтере;
- белка, полученного из личинок насекомых;
- хлеба, выпеченного из муки из сверчков.
Кроме того, расходы по оформлению стенда, логистике и организации ложатся на участника — организаторы бесплатно предоставят только место на выставке.
Подать заявку на участие можно до 20 апреля на сайте. Если заявка пройдет модерацию, с вами свяжутся.
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