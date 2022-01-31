«Марвел-Дистрибуция» запустит сеть магазинов с товарами для дома

До середины года дистрибьютор компьютерной техники «Марвел-Дистрибуция» запустит 17 мультибрендовых магазинов «Всесмарт» в Москве и Санкт-Петербурге. В магазинах будут продаваться «умные» устройства для дома.

Четыре магазина будут флагманскими площадью 400–500 кв. м, площадь остальных торговых точек составит 50–70 кв. м. Инвестиции в проект компания не раскрыла, сообщил «Коммерсантъ».

Флагманские магазины оформят как квартиры со встроенными в интерьер «умными» девайсами: бытовой техникой, электротранспортом, робототехникой, гаджетами для контроля климата и экономии энергии.

По оценкам экспертов, открытие одного флагманского салона обойдется компании в 60–70 млн рублей, стоимость всех салонов в совокупности — от 300 млн рублей.

За два года компания планирует открыть до 100 магазинов по всей России.

Российский рынок устройств «умного» дома, по данным «М.Видео-Эльдорадо», в первой половине 2021 года достиг примерно 1,5 млрд рублей. К следующему году, согласно прогнозам компании, он может вырасти до 5–6 млрд рублей.

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Фото на обложке: «Марвел-Дистрибуция»