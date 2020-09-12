Almaz Capital вновь вложился в американский стартап поиска производителей Xometry

Венчурный фонд Александра Галицкого Аlmaz Capital вновь вложился в американский стартап Xometry в раунде E. Лид-инвестором раунда стала компания T. Rowe Price Associates. К сделке также присоединились Durable Capital Partners LP, ArrowMark Partners, BMW i Ventures, Greenspring Associates, Dell Technologies Capital, Robert Bosch Venture Capital, Foundry Group, Highland Capital Partners. Всего в раунде компания привлекла $75 млн. Об этом сообщает Techcrunch.

Almaz Capital впервые получил долю в Xometry в 2018 году. Американская компания объединилась с конкурирующим проектом MakeTime, в котором у фонда была доля. Затем в 2019 году фонд Александра Галицкого инвестировал в стартап $50 млн в раунде D.

Привлеченные в последнем раунде финансирования средства будут направлены на расширение платформы. По данным Xometry, общий объем привлеченных на данный момент инвестиций составляет $193 млн.

Xometry представляет собой торговую онлайн-площадку поиска производителей для изготовления деталей. Производители, размещенные на платформе, обладают избыточными мощностями для исполнения стороннего заказа.

«Мы создали площадку, опираясь на технологии искусственного интеллекта, и обеспечили компаниям-заказчикам нестандартных изделий и производителям данных изделий доступ к электронной торговле», — комментирует сооснователь Xometry Рэнди Альтшулер.

Xometry был создан в 2013 году Рэнди Альтшулером и Лоуренсом Цуриффом в США. Стартап разработал платформу для аренды производственного оборудования. Сегодня компания зарабатывает деньги, содействуя продажам между покупателем и производителем. Стартап помогает устанавливать цену, а затем зарабатывает на разнице между стоимостью продукции и тем, сколько покупатель готов за нее заплатить.

По собственным данным, платформой сегодня пользуются около 30 тысяч покупателей для заказа деталей более, чем у 5 тысяч производителей по всему миру.

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