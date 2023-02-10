Брокер «Алор+» приступил к выкупу еврооблигаций Veon у россиян

Компания «Алор брокер» 10 февраля приступила к выкупу еврооблигаций телекоммуникационного холдинга Veon у держателей в России. Держателям предлагается два варианта выкупа бумаг.

В первом варианте можно обменять бумаги на новые рублевые облигации «Вымпелкома» со сроком погашения в 2028 году, во втором варианте предлагается их выкупить с дисконтом.

Заявки принимаются до 3 марта 2023 года. Расчеты будут производиться в рублях по курсу Центробанка на дату заключения сделки.

Владельцы облигаций могут написать на электронную почту общества и обсудить детали до 28 февраля.

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