Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Брокер «Алор+» приступил к выкупу еврооблигаций Veon у россиян

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Компания «Алор брокер» 10 февраля приступила к выкупу еврооблигаций телекоммуникационного холдинга Veon у держателей в России. Держателям предлагается два варианта выкупа бумаг.

Брокер «Алор+» приступил к выкупу еврооблигаций Veon у россиян

В первом варианте можно обменять бумаги на новые рублевые облигации «Вымпелкома» со сроком погашения в 2028 году, во втором варианте предлагается их выкупить с дисконтом.

Заявки принимаются до 3 марта 2023 года. Расчеты будут производиться в рублях по курсу Центробанка на дату заключения сделки.

Владельцы облигаций могут написать на электронную почту общества и обсудить детали до 28 февраля.

Фото на обложке: Trismegist san / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 10 каналов, на которые необходимо подписаться в VEON
  2. 2 Артем Мусинов: «Мы не хотим драться за пользователей с WhatsApp и Telegram»

ВОЗМОЖНОСТИ

10 февраля 2023

Программа акселерации Евразийского фонда инноваций и ИВФ РТ

10 февраля 2023

Green Equity Accelerator

10 февраля 2023

Venture Challenge 6.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

7 компаний, которые зарабатывают миллионы долларов при 0 сотрудников

Колонки

23 полезные нейросети — сервисы для перевода, презентаций, аналитики и создания контента

Новости

Акции Alphabet обрушились почти на 9% после ошибки чат-бота Bard на презентации

Аналитика

Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом

Колонки

7 лет на превращение России во второй Тайвань и 7 причин, по которым это почти невозможно