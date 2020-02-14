Разработчик Jigsaw, входящий в Google Ideas (принадлежит Alphabet), представил новый инструмент Assembler, созданный на основе ИИ. С помощью него журналисты и исследователи смогут определять, оригинальная перед ними фотография или фейковая. Об этом пишет New York Times.

«Дочка» Alphabet разработала программу для выявления фейковых фотографий