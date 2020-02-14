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«Дочка» Alphabet разработала программу для выявления фейковых фотографий

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Разработчик Jigsaw, входящий в Google Ideas (принадлежит Alphabet), представил новый инструмент Assembler, созданный на основе ИИ. С помощью него журналисты и исследователи смогут определять, оригинальная перед ними фотография или фейковая. Об этом пишет New York Times.

«Дочка» Alphabet разработала программу для выявления фейковых фотографий

Программа использует семь «детекторов», которые обнаруживают и выделяют разные виды манипуляций на фотографиях. Они могут выявить разность цветов, монтаж, использование нескольких моделей фотоаппаратов, deepfake-изображения.

Нейросеть Assembler обучали с помощью искусственного интеллекта. Над проектом работали американские ученые из Калифорнийского университета, университета Мэриленд и Неаполитанского университета (Италия).

Как сообщается, Assembler не планируется выпускать в свободный доступ. Сейчас его тестируют организации, работающие в сфере новостей и факт-чекинга.  

Менеджер по продукту Jigsaw Сантьяго Андриго заявил, что разработка нацелена на журналистов, работающих в больших организациях, которые «получают скандальную фотографию и вынуждены публиковать ее под давлением», а также для проферки снимков в соцсетях.

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Фото: Studio Lucky / Shutterstock

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

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