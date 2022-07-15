Владелец Google раздробит свои акции 20 к 1

Владелец Google и YouTube раздробит свои акции 20 к 1. По новой цене они начнут торговаться 18 июля. Аналитики говорят, что для акционеров это только к лучшему.
Торги акциями Alphabet – материнской компании Google – закрылись в четверг на бирже Nasdaq на уровне $2207 за штуку. Если опираться на этот показатель, то после дробления одна акция компании будет стоить около $110.
Так называемый сплит акций в июне одобрили акционеры Alphabet – материнской компании Google. Каждый из акционеров после закрытия торгов в пятницу получит по 19 дополнительных акций на одну имеющуюся акцию.
Глава JMP Group в беседе с Bloomberg рассказал, что дробление пойдет на пользу акционерам Alphabet. Марк Леманн отметил, что немногие компании дробят свои акции в ожидании чего-то плохого.
2022 год стал рекордным за десятилетие по количеству сплитов акций на рынке. Ранее дробление 20 к 1 провела Amazon. Разрешение на сплит у акционеров в марте попросила Tesla – два года назад компания Илона Маска уже проводила дробление акций 5 к 1.
Фото на обложке: Vladimka production /
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