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Акции Alphabet обрушились почти на 9% после ошибки чат-бота Bard на презентации

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Акции материнской компании Google — Alphabet — рухнули на 8,9% после того, как чат-бот Bard ошибся прямо во время презентации.

Акции Alphabet обрушились почти на 9% после ошибки чат-бота Bard на презентации

На неточность обратило внимание агентство Reuters. В рекламном ролике у Bard спросили: «О каких новых открытиях космического телескопа "Джеймс Уэбб" я могу рассказать своему девятилетнему ребенку?»

В ответ чат-бот от Google предложил несколько вариантов, один из них оказался некорректным. Bard рассказал, что с помощью "Джеймс Уэбб" были получены первые изображения планет и экзопланет вне Солнечной системы.

При этом самые первые снимки экзопланет представил Очень Большой Телескоп (VLT) в 2004 году.

«Это подчеркивает важность тщательного процесса тестирования, который мы начинаем на этой неделе с помощью нашей программы доверенных тестировщиков», — отметили после инцидента в Google. 

О том, что Bard может составить конкуренцию чат-боту от OpenAi ChatGPT, в Google заявили в начале месяца. Основным преимуществом продукта перед ChatGPT в компании считают способность Bard собирать актуальную информацию из интернета. ChatGPT же обучался на данных, вышедших до 2021 года.

На фоне популярности продукта OpenAi некоторые крупные корпорации занялись разработкой своих чат-ботов на базе нейросетей. В их числе — российский «Яндекс» и китайский поисковой гигант Baidu. А компания Microsoft анонсировала многомиллиардные инвестиции в OpenAi.

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Фото на обложке: gguy / Shutterstock

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