Каждый год в декабре корпоративная библиотека Alpina Digital, входящая в издательскую группу «Альпина», подводит итоги и рассказывает, что читали, слушали и смотрели корпоративные подписчики библиотеки в уходящем году.

В Alpina Digital рассказали, что читали российские менеджеры в 2021 году