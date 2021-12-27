В Alpina Digital рассказали, что читали российские менеджеры в 2021 году

Ирина Печёрская
Каждый год в декабре корпоративная библиотека Alpina Digital, входящая в издательскую группу «Альпина», подводит итоги и рассказывает, что читали, слушали и смотрели корпоративные подписчики библиотеки в уходящем году.
В Alpina Digital рассказали, что читали российские менеджеры в 2021 годуИрина Печёрская
Топ-10 книг 2021 года от пользователей библиотеки Alpina Digital
- Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности».
- Марк Мэнсон «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо»
- Элияху Голдратт «Цель. Процесс непрерывного совершенствования»
- Михаил Зыгарь «Империя должна умереть: История русских революций в лицах. 1900-1917»
- Бенджамина Грэм «Разумный инвестор: Полное руководство по стоимостному инвестированию»
- Джордж Оруэлл «1984» (перевод: Леонид Бершидский)
- Никита Непряхин «Я манипулирую тобой: Методы противодействия скрытому влиянию»
- Отто Крегер, Джанет Тьюсен «Почему мы такие? 16 типов личности, определяющих, как мы живем, работаем и любим»
- Ергин Дэниел «Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть»
- Никита Непряхин «Анатомия заблуждений: Большая книга по критическому мышлению»
Топ-10 аудиокниг от пользователей библиотеки Alpina Digital
- Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности»
- Максим Ильяхов «Ясно, понятно: Как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов»
- Голдратт Элияху «Цель. Процесс непрерывного совершенствования»
- Никита Непряхин «Я манипулирую тобой: Методы противодействия скрытому влиянию»
- Никита Непряхин «Анатомия заблуждений: Большая книга по критическому мышлению»
- Михай Чиксентмихайи «Поток: Психология оптимального переживания»
- Семен Кибало «Инвестор за выходные: Руководство по созданию пассивного дохода»
- Дмитрий Лебедев «Деньги делают деньги: От зарплаты до финансовой свободы»
- Оливия Фокс Кабейн «Харизма: Как влиять, убеждать и вдохновлять»
- Дэвид Рок «Мозг. Инструкция по применению: Как использовать свои возможности по максимуму и без перегрузок»
Топ-10 книжных новинок, по мнению редакции Alpina Digital
- Патрик Макгиннис «FOMO sapiens: Как избавиться от страха упущенных возможностей и начать принимать правильные решения»
- Джон Барри «Испанка: История самой смертоносной пандемии»
- Бернс Дэвид «Терапия беспокойства: Как справляться со страхами, тревогами и паническими атаками без лекарств»
- Марина Перескокова «Мама, я тимлид! Практические советы по руководству IT-командой»
- Грин Роберт «Законы человеческой природы»
- Пинкер Стивен «Просвещение продолжается: В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса»
- Виолетта Рябко «Zero waste на практике: Как перестать быть источником мусора»
- Скотт Беркун «Дизайн всего: Как появляются вещи, о которых мы не задумываемся»
- Мауро Гильен «2030: Как современные тренды влияют друг на друга и на наше будущее»
- Варламова Дарья «В своем уме: Как заботиться о собственной психике каждый день»
Фото на обложке: donatas1205 /
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