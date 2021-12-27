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В Alpina Digital рассказали, что читали российские менеджеры в 2021 году

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Каждый год в декабре корпоративная библиотека Alpina Digital, входящая в издательскую группу «Альпина», подводит итоги и рассказывает, что читали, слушали и смотрели корпоративные подписчики библиотеки в уходящем году.

В Alpina Digital рассказали, что читали российские менеджеры в 2021 году

Топ-10 книг 2021 года от пользователей библиотеки Alpina Digital 

  • Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей: Мощные инструменты развития личности».
  • Марк Мэнсон «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо»
  • Элияху Голдратт «Цель. Процесс непрерывного совершенствования»
  • Михаил Зыгарь «Империя должна умереть: История русских революций в лицах. 1900-1917»
  • Бенджамина Грэм «Разумный инвестор: Полное руководство по стоимостному инвестированию»
  • Джордж Оруэлл «1984» (перевод: Леонид Бершидский)
  • Никита Непряхин «Я манипулирую тобой: Методы противодействия скрытому влиянию»
  • Отто Крегер, Джанет Тьюсен «Почему мы такие? 16 типов личности, определяющих, как мы живем, работаем и любим»
  • Ергин Дэниел «Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть»
  • Никита Непряхин «Анатомия заблуждений: Большая книга по критическому мышлению»

 

Топ-10 аудиокниг от пользователей библиотеки Alpina Digital 

  • Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности»
  • Максим Ильяхов «Ясно, понятно: Как доносить мысли и убеждать людей с помощью слов»
  • Голдратт Элияху «Цель. Процесс непрерывного совершенствования»
  • Никита Непряхин «Я манипулирую тобой: Методы противодействия скрытому влиянию»
  • Никита Непряхин «Анатомия заблуждений: Большая книга по критическому мышлению»
  • Михай Чиксентмихайи «Поток: Психология оптимального переживания»
  • Семен Кибало «Инвестор за выходные: Руководство по созданию пассивного дохода»
  • Дмитрий Лебедев «Деньги делают деньги: От зарплаты до финансовой свободы»
  • Оливия Фокс Кабейн «Харизма: Как влиять, убеждать и вдохновлять»
  • Дэвид Рок «Мозг. Инструкция по применению: Как использовать свои возможности по максимуму и без перегрузок»

 

Топ-10 книжных новинок, по мнению редакции Alpina Digital

  • Патрик Макгиннис «FOMO sapiens: Как избавиться от страха упущенных возможностей и начать принимать правильные решения»
  • Джон Барри «Испанка: История самой смертоносной пандемии»
  • Бернс Дэвид «Терапия беспокойства: Как справляться со страхами, тревогами и паническими атаками без лекарств»
  • Марина Перескокова «Мама, я тимлид! Практические советы по руководству IT-командой»
  • Грин Роберт «Законы человеческой природы»
  • Пинкер Стивен «Просвещение продолжается: В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса»
  • Виолетта Рябко «Zero waste на практике: Как перестать быть источником мусора»
  • Скотт Беркун «Дизайн всего: Как появляются вещи, о которых мы не задумываемся»
  • Мауро Гильен «2030: Как современные тренды влияют друг на друга и на наше будущее»
  • Варламова Дарья «В своем уме: Как заботиться о собственной психике каждый день»

Фото на обложке: donatas1205 / Shutterstock

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