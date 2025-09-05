АЛРОСА выходит в золотодобычу: компания инвестирует 8,3 млрд ₽ в разведку Дегдеканского месторождения
АЛРОСА добавляет золотодобычу к основному бизнесу алмазов
АЛРОСА, крупнейший российский производитель алмазов, открывает новое направление в своём бизнесе — добычу золота. В ходе Восточного экономического форума компания и правительство Магаданской области заключили соглашение о сотрудничестве. В ближайшие годы холдинг инвестирует 8,3 млрд рублей в геологоразведочные работы на Дегдеканском месторождении и прилегающих участках. Для АЛРОСА это первый случай, когда золото становится не побочным продуктом алмазодобычи, а отдельным проектом.
Ставка на золото
Генеральный директор АЛРОСА Павел Маринычев подчеркнул, что запуск проекта в Магаданской области открывает для компании новое направление деятельности. По его словам, Дегдеканское месторождение стало первым проектом в истории холдинга, где основной задачей выступает именно добыча золота.
Павел Маринычев добавил, что АЛРОСА планирует использовать накопленные знания и практику в геологоразведке и горных работах для успешной реализации проекта. По оценкам компании, это поможет закрепиться на рынке золота, где сохраняется высокий потенциал роста.
Миллиарды на геологоразведку
Инвестиции в геологоразведку составят 8,3 млрд рублей. Работы охватят не только Дегдеканское месторождение, но и соседние участки, что превращает проект в долгосрочную стратегию. При выходе на проектную мощность предприятие сможет добывать около 3,3 тонны золота в год. Разработка Дегдеканского рудного поля рассчитана до 2042 года, что гарантирует региону почти 20 лет стабильной работы отрасли.
Новые точки роста Магаданской области
Для Магаданской области проект означает новые инвестиции в экономику и рост занятости. По прогнозу АЛРОСА, на месторождении будет создано до тысячи рабочих мест, а налоговые поступления в региональный бюджет значительно увеличатся. Для региона, где особенно важен поиск новых точек роста, золотодобыча может стать ключевым драйвером развития.
Социальное партнёрство
АЛРОСА обещает не ограничиваться добычей. В соглашение включены инициативы по социальным проектам в Магаданской области. Для властей это шанс укрепить инфраструктуру и расширить сервисы для жителей, для компании — возможность выстроить долгосрочные отношения с территорией присутствия.
Второй опорный бизнес
Фактически АЛРОСА формирует второй ключевой сегмент — золотодобычу. На горизонте почти 20 лет проект обещает стабильные объёмы добычи и налоговую отдачу. Для компании это диверсификация бизнеса, для Магаданской области — новый источник роста и рабочих мест.
Контекст
АЛРОСА остаётся крупнейшим игроком на рынке алмазов, но компания всё активнее диверсифицирует бизнес. Выход в золото совпадает с общим трендом на развитие добычи в регионах Дальнего Востока и Арктики. Для Магаданской области проект означает не только инвестиции, но и устойчивую занятость на десятилетия вперёд.
Фото на обложке: Pierre Longnus / Getty Images
