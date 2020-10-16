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Крупнейшая алмазодобывающая компания ищет технологические решения в рамках «Стартап-экспедиции Б8»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Компания «АЛРОСА ИТ» из группы «АЛРОСА» ищет стартапы в сфере автоматизации процессов, анализа данных и машинного зрения в рамках конкурса «Стартап-экспедиция Б8». Подать заявку на участие можно до 20 октября.

Крупнейшая алмазодобывающая компания ищет технологические решения в рамках «Стартап-экспедиции Б8»

«АЛРОСА ИТ» — дочерняя компания российского производителя алмазов «АЛРОСА», которая развивает информационные технологии на предприятиях группы.

Компании интересны следующие направления:

  • распознавание объектов с помощью CV, ML, Data Science;
  • автоматизация контроля целостности оборудования и зданий;
  • предотвращение происшествий на предприятиях с помощью анализа данных;
  • чат-боты для помощи сотрудникам;
  • ИТ-решения для взаимодействия с клиентами;
  • распознавание смыслов в тексте;
  • анализ снимков из космоса для геологоразведки;
  • выявление аномалий в финансовых потоках и процессах сортировки сырья и другие.

В конкурсе могут участвовать стартапы, малые и средние технологические компании, команды специалистов с MVP, а также зрелые предприятия с готовым продуктом. Все отобранные проекты получат помощь экспертов, а победители смогут применить свои технологии на базе группы «АЛРОСА».

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте конкурса.

Фото на обложке: Bjoern Wylezich / Shutterstock

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