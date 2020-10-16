Крупнейшая алмазодобывающая компания ищет технологические решения в рамках «Стартап-экспедиции Б8»
Компания «АЛРОСА ИТ» из группы «АЛРОСА» ищет стартапы в сфере автоматизации процессов, анализа данных и машинного зрения в рамках конкурса «Стартап-экспедиция Б8». Подать заявку на участие можно до 20 октября.
«АЛРОСА ИТ» — дочерняя компания российского производителя алмазов «АЛРОСА», которая развивает информационные технологии на предприятиях группы.
Компании интересны следующие направления:
- распознавание объектов с помощью CV, ML, Data Science;
- автоматизация контроля целостности оборудования и зданий;
- предотвращение происшествий на предприятиях с помощью анализа данных;
- чат-боты для помощи сотрудникам;
- ИТ-решения для взаимодействия с клиентами;
- распознавание смыслов в тексте;
- анализ снимков из космоса для геологоразведки;
- выявление аномалий в финансовых потоках и процессах сортировки сырья и другие.
В конкурсе могут участвовать стартапы, малые и средние технологические компании, команды специалистов с MVP, а также зрелые предприятия с готовым продуктом. Все отобранные проекты получат помощь экспертов, а победители смогут применить свои технологии на базе группы «АЛРОСА».
Узнать подробности и подать заявку можно на сайте конкурса.
Фото на обложке: Bjoern Wylezich / Shutterstock
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