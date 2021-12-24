Оценка портфеля венчурного клуба AltaClub превысила $650 млн

Оценка портфеля венчурного клуба AltaClub выросла в пять раз и превысила $650 млн, сообщил CEO клуба Иван Золочевский.

C момента основания AltaClub участники сделали более 60 выходов, суммарно проинвестировав 150 технологических стартапов, работающих на глобальных рынках. Клуб сделал им более 330 предложений по выходам из 15 стартапов. Участники клуба суммарно заработали по ним более $70 млн.

Кратный рост портфеля связан с ростом оценки активов — быстрорастущих стартапов, пояснили в компании. В портфеле клуба и инвестиционной компании AltaIR Capital в 2021 году появилось несколько единорогов: Sunbit, OpenWeb, Turing, Deel.

Доходность инвесторов, проинвестировавших годами ранее в Deel, в случае экзита, по оценке AltaClub, составила бы 8579%.

AltaClub запущен в 2016 году Игорем Рябеньким, основателем инвестиционной компании AltaIR Capital. Весной 2021 года он заявил о запуске фонда поздней и pre-IPO стадии на $300 млн. Фокус венчурных фондов и клуба сконцентрирован на решениях в сфере fintech, productivity tools, insurance, digital health, education, AI, and machine learning.

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