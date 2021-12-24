Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Оценка портфеля венчурного клуба AltaClub превысила $650 млн

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Оценка портфеля венчурного клуба AltaClub выросла в пять раз и превысила $650 млн, сообщил CEO клуба Иван Золочевский.

Оценка портфеля венчурного клуба AltaClub превысила $650 млн

C момента основания AltaClub участники сделали более 60 выходов, суммарно проинвестировав 150 технологических стартапов, работающих на глобальных рынках. Клуб сделал им более 330 предложений по выходам из 15 стартапов. Участники клуба суммарно заработали по ним более $70 млн.

Кратный рост портфеля связан с ростом оценки активов — быстрорастущих стартапов, пояснили в компании. В портфеле клуба и инвестиционной компании AltaIR Capital в 2021 году появилось несколько единорогов: Sunbit, OpenWeb, Turing, Deel.

Доходность инвесторов, проинвестировавших годами ранее в Deel, в случае экзита, по оценке AltaClub, составила бы 8579%. 

AltaClub запущен в 2016 году Игорем Рябеньким, основателем инвестиционной компании AltaIR Capital. Весной 2021 года он заявил о запуске фонда поздней и pre-IPO стадии на $300 млн. Фокус венчурных фондов и клуба сконцентрирован на решениях в сфере fintech, productivity tools, insurance, digital health, education, AI, and machine learning.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Freedomz / Shutterstock

Тест: привлечёт ли твой стартап финансирование?

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Рыночная капитализация Tesla снова превысила $1 трлн
  2. 2 PropTech-стартап SOLDapp привлек 100 млн рублей от совладельца сети клиник «Мать и дитя» и других
  3. 3 Тревел-стартап iWeekender с российскими корнями привлек более $230 тыс. инвестиций
  4. 4 Россиянам дали совет по инвестициям до Нового года
  5. 5 Как пара бывших топ-менеджеров развивает собственную сеть кулинарных коворкингов. Кейс стартапа «Твое место»
ТЕСТ
Cможет ли твой стартап заинтересовать инвестора?
Проверь

ВОЗМОЖНОСТИ

24 декабря 2021

Predict Next Purchases Clusters

30 декабря 2021

Всероссийский Стартап-Чемпионат StartChamp 2022

31 декабря 2021

Отбор лучших решений в сфере цифровых инноваций от «Интер РАО»

Все ВОЗМОЖНОСТИ