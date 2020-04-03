Altair Capital повторно вложился в сервис финансовых консультаций Albert

Венчурный фонд Altair Capital Игоря Рябенького повторно инвестировал в американский сервис финансовых консультаций Albert. Общий объем раунда составил $50 млн. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе фонда.

Сколько вложил Altair Capital и изменилась ли доля, в фонде не раскрывают.

Лид-инвестором раунда на $50 млн стал CapitalG, дочерний венчурный фонд Alphabet.

Привлеченные средства будут направлены на развитие модели финансового руководства и расширение инструментов автоматизации.

Стартап Albert был основан в 2016 году. Является выпускником 16 набора 500 Startups.

Компания разработала сервис персонализированных финансовых советов — пользователь получает их в приложении. С помощью рекомендаций можно построить долгосрочную перспективу использования сбережений с наибольшей выгодой для себя, утверждают в компании.

По собственным данным, Albert насчитывает больше 3 млн клиентов.

Altair Capital впервые вложился в проект в 2016 году. Всего фонд проинвестировал в стартап 4 раза.

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