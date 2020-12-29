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Altair Capital и инвесторы AltaClub вложились в EdTech-стартап Tappity

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Инвесторы AltaClub и фонд Altair Capital поддержали образовательный стартап Tappity в seed-раунде. Всего компания привлекла $1,3 млн. Лид-инвестором сделки стал Y Combinator. Об этом Rusbase сообщил представитель AltaClub и Altair Capital.

Altair Capital и инвесторы AltaClub вложились в EdTech-стартап Tappity

Среди других инвесторов раунда названы Fairchild Fund, 18 Ventures, бывший технический директор Spotify Андреас Эн и другие.

Привлеченные средства команда стартапа направит на расширение команды и масштабирование проекта. Запланирован перенос образовательных материалов в интернет. Сегодня они доступны только на iOS, в интернет.

Tappity — это интерактивная образовательная видеотека для детей. Стартап предлагает альтернативу YouTube-контенту, который сегодня более привычен.

Видеотека Tappity содержит развлекательные и интерактивные видеоролики в реальном времени. Отмечается, что предлагаемый стартапом материал соответствует текущим образовательным стандартам.

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Tappity был создан в 2018 году. По предоставленным данным, сейчас у компании более 5 тысяч клиентов  по подписке и более 20 тысяч активных пользователей еженедельно. В библиотеке стартапа более 200 уроков естествознания для детей от 4 до 10 лет и тысячи видеороликов. В планах компании — создать большую библиотеку интерактивного образовательного контента.

Фото: Techcrunch

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