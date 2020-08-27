Altair Capital вложился в американский сервис аутстафинга разработчиков Turing

Российские фонды Altair Capital и AltaClub проинвестировали сервис управления удаленными разработчиками Turing . Всего в рамках seed-раунда компания привлекла $14 млн. Лид-инвестором сделки стал фонд Foundation Capital. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Altair Capital.

Сделки были закрыты текущим летом. Суммы вложений и доли Altair Capital и AltaClub не раскрываются.

Также в раунде приняли участие частные инвесторы. Среди них — первый технический директор Facebook и сооснователь Quora Адам Д’Анджело, основатель Upwork Беруд Шет, а также руководители Google, Facebook и Amazon, которые предпочитают не называть свои имена.

Привлеченные средства компания направит на дальнейшее масштабирование деятельности.

Turing помогает находить, проверять и, в конечном итоге, связывать программистов и разработчиков с технологическими компаниями, которые нуждаются в краткосрочном или долгосрочном сотрудничестве.

«Turing решает проблемы аутстафинга программистов-инженеров высокого уровня для компаний Силиконовой Долины. Мы видим, что компания стремительно растет, поэтому вошли в seed-раунде, планируем и дальше поддерживать компанию в будущем», — отмечает основатель AltaIR Capital и AltaClub Игорь Рябенький.

Он добавил, что сервис предлагает специалистов высокой квалификации из менее дорогих юрисдикций. Это позволяет компаниям иметь полный набор квалификаций и существенно экономить на расходах.

По заявлению компании, для оценки квалификации разработчиков в Turing используется data science.

«Система машинного обучения для проверки и сопоставления разработчиков помогает предсказать вероятность успеха совместной работы, что помогает Turing давать рекомендации по сопоставлению», — комментирует основатель компании Виджай Кришнан.

Turing была основана в США в 2018 году выходцами из Индии Виджаем Кришнаном и Джонатаном Сиддхартом. По собственным данным, за последний год выручка компании выросла с $17 тысяч до $10 млн. Сейчас в Turing работает около 150 тысяч разработчиков из 140 стран.

Фото: Photogenica