AltaIR Capital Игоря Рябенького вложился в стартап для инвестиций в недвижимость Lofty

Фонд AltaIR Capital вложился в америкаский стартап для инвестиций в недвижимость Lofty . Об этом Rusbase рассказал основатель фонда Игорь Рябенький.

По словам Рябенького, сделка произошла летом 2019 года. Он не раскрыл полученную долю и сумму сделки, но уточник, что «чек был небольшой».

Lofty предлагает платформу на основе искусственного интеллекта для прогнозирования джентрификации. Клиенты стартапа находят недвижимость, которая сейчас стоит ниже рынка, но в скором времени сильно вырастет в цене. При последующей перепродаже Lofty получает часть прибыли. Если прогноз Lofty не сбудется, компания общеает покрыть потери инвестора.

Алгоритм Lofty анализирует как традиционные источники данных (например, исторические цены на жилье в данном районе, близость парков, темпы открытия новых бизнесов), так и альтернативные индикаторы будущего роста цен на жилье.

К последним, например, относится, наличие в районе зарядных станций для электромобилей, популярность породистых животных у местных жителей и время ожидания сервисов такси.

Пример прогноза джентрификации. Изображение: lofty.ai