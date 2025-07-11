Альтернатива маркетплейсам: СДЭК запускает data-платформу для роста продаж

Логистический оператор перестаёт быть просто складом. Теперь он продаёт брендам не ячейки, а контроль над клиентом — с аналитикой, маркетингом и CRM в одной обвязке. Из складской службы СДЭК превращается в D2C-платформу полного цикла — для брендов, которые хотят продавать напрямую и строить отношения с клиентом не через маркетплейс, а через сервис.

«Мы создаем новый стандарт для клиентов, отвечая на их потребность в консолидации сервисов у одного технологичного партнера, — поясняет Евгений Бахарев, директор Фулфилмент СДЭК. — Глубокая интеграция логистического исполнения и маркетинговой аналитики в единый контур управления — наше ключевое отличие, позволяющее строить персонализированный опыт и устойчивые прямые отношения с клиентами на каждом этапе воронки».

Из склада — в экосистему

Теперь СДЭК предлагает не только хранение и доставку, но и маркетинговые инструменты, аналитику и CRM. Это означает, что клиент получает не просто логистику, а контроль всей воронки: от размещения товара на складе — до повторной продажи на основе данных.

Для владельцев и топ-менеджеров онлайн-брендов ключевая выгода — это мощная синергия данных и процессов на всем пути. В фокусе — создание единой data-платформы, которая объединит логистику и performance-маркетинг, чтобы повысить эффективность продаж и усилить удержание.

Ставка на D2C и масштабирование без перегрева

Новая модель ориентирована на бренды, которые растут быстро, но не хотят масштабировать склад и штат. В экосистеме СДЭК они получают инструменты для продаж и удержания без избыточных затрат на инфраструктуру.

СДЭК собирает всё в один стек: фулфилмент, аналитику, данные, клиентский путь. Это не просто удобство, а альтернатива маркетплейсам — для тех, кто хочет владеть своими клиентами, а не делить их с агрегаторами.

Что это меняет

СДЭК превращает логистику из фоновой функции в точку роста. Новый фулфилмент — это не про коробки, а про персонализацию, возврат клиента и цикл продаж. Игра идёт не за доставку, а за данные. И тот, кто соединит склад с CRM и аналитикой, получит не просто заказ, а лояльность. Если это действительно взлетит, СДЭК будет не просто оператором, а партнёром в выручке.

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