Альтернатива маркетплейсам: СДЭК запускает data-платформу для роста продаж
Логистический оператор перестаёт быть просто складом. Теперь он продаёт брендам не ячейки, а контроль над клиентом — с аналитикой, маркетингом и CRM в одной обвязке. Из складской службы СДЭК превращается в D2C-платформу полного цикла — для брендов, которые хотят продавать напрямую и строить отношения с клиентом не через маркетплейс, а через сервис.
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«Мы создаем новый стандарт для клиентов, отвечая на их потребность в консолидации сервисов у одного технологичного партнера, — поясняет Евгений Бахарев, директор Фулфилмент СДЭК. — Глубокая интеграция логистического исполнения и маркетинговой аналитики в единый контур управления — наше ключевое отличие, позволяющее строить персонализированный опыт и устойчивые прямые отношения с клиентами на каждом этапе воронки».
Из склада — в экосистему
Теперь СДЭК предлагает не только хранение и доставку, но и маркетинговые инструменты, аналитику и CRM. Это означает, что клиент получает не просто логистику, а контроль всей воронки: от размещения товара на складе — до повторной продажи на основе данных.
Для владельцев и топ-менеджеров онлайн-брендов ключевая выгода — это мощная синергия данных и процессов на всем пути. В фокусе — создание единой data-платформы, которая объединит логистику и performance-маркетинг, чтобы повысить эффективность продаж и усилить удержание.
Ставка на D2C и масштабирование без перегрева
Новая модель ориентирована на бренды, которые растут быстро, но не хотят масштабировать склад и штат. В экосистеме СДЭК они получают инструменты для продаж и удержания без избыточных затрат на инфраструктуру.
СДЭК собирает всё в один стек: фулфилмент, аналитику, данные, клиентский путь. Это не просто удобство, а альтернатива маркетплейсам — для тех, кто хочет владеть своими клиентами, а не делить их с агрегаторами.
Что это меняет
СДЭК превращает логистику из фоновой функции в точку роста. Новый фулфилмент — это не про коробки, а про персонализацию, возврат клиента и цикл продаж. Игра идёт не за доставку, а за данные. И тот, кто соединит склад с CRM и аналитикой, получит не просто заказ, а лояльность. Если это действительно взлетит, СДЭК будет не просто оператором, а партнёром в выручке.
Фото на обложке: Shutterstock / FOTODOM
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