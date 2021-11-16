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Российский стартап разработал новый формат доставки заказов из интернет-магазинов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский стартап Via Delivery разработал новый формат доставки заказов из интернет-магазинов для рынка США. Он позволяет не привлекать к работе курьеров, что сокращает издержки и снижает стоимость доставки. Сам процесс доставки происходит за счет инфраструктуры компаний-партнеров.

Российский стартап разработал новый формат доставки заказов из интернет-магазинов

Технологическая платформа альтернативной доставки Via Delivery запущена в США. Ей могут воспользоваться покупатели интернет-магазинов, которые подключены к платформе Shopify.

Суть формата в том, что покупатели могут без использования услуг курьера и других сопутствующих логистических процессов самостоятельно забрать свой заказ в удобной для них точке. Таких точек-партнеров у Via Delivery насчитывается около 20 тысяч: торговые центры, продуктовые магазины, аптеки, АЗС.

«Из-за высокой стоимости 56% покупателей оставляют свои корзины в интернет-магазинах не выкупленными. Это приводит к тому, что интернет-магазины, не продающие свои товары на Amazon, ежегодно теряют миллиарды долларов прибыли от продаж», — отметил генеральный директор и сооснователь Via.Delivery Дмитрий Никитин.

Уведомления о движении заказа, а также о его прибытии в пункт выдачи проходят через платформу Via Delivery. В компании рассказали, что по итогам тестирования платформы 22% покупателей выбрал альтернативный способ доставки заказа вместо традиционного.

Via Delivery основали в феврале 2020 года Дмитрий и Ольга Никитины. По данным Crunchbase, объем привлеченных стартапом инвестиций составляет $1,4 млн.

Российское юрлицо Via Delivery ООО «Фуд Деливери» по итогам 2020 года получило выручку 3 млн рублей при убытке в 464 тысяч рублей. По 48,5% в компании принадлежат Ольге и Дмитрию Никитиным, 3% — ООО «Стартап Лаборатория». 

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Фото на обложке: Via Delivery

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