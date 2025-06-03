Альтернативные методы оплаты покупок набирают популярность среди россиян

В России объем платежей альтернативными методами в торговых терминалах увеличился на 16% за последний год. Данные представила пресс-служба «Сбера» в рамках Недели российского ритейла, пишет ТАСС.

К 2025 году доля таких платежей, включающих «оплату улыбкой», QR-кодом и смартфонами с использованием технологии бесконтактной оплаты (NFC), достигла 23% от общего объема, а в 2024 году она составляла около 20%.

Среди альтернативных методов наиболее популярна оплата QR-кодом, доля которой составляет 13,5%. На бесконтактные платежи через смартфоны с NFC приходится 9,2%. Популярность оплаты QR-кодом за год выросла на 30% по сравнению с началом 2024 года, тогда как использование NFC остается на стабильном уровне.

По данным аналитиков, наибольшее предпочтение альтернативным способам оплаты отдают жители столичных регионов: в Московской области этот показатель достиг 25%, в Москве — 24,6%. Высокие показатели наблюдаются в Свердловской области(24,3%), в Татарстане (24,5%) и Ханты-Мансийском АО (24,4%).

Возрастная категория от 18 до 44 лет демонстрирует наибольшую активность в использовании альтернативных платежей, особенно среди молодежи 18-24 лет, тратящей около 16% средств через QR-коды. А покупатели 35-44 лет чаще платят с помощью NFС (около 12%).

В конце прошлого года Банк России впервые раскрыл объемы платежей россиян по QR-коду и биометрии (по лицу). По итогам трех кварталов с помощью этих инструментов было совершено безналичных платежей на 2,6 трлн рублей. Большая часть пришлась на оплату по QR-коду (2,56 трлн рублей) и совсем немного на биометрию (7,8 млрд рублей)

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