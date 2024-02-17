Глава OpenAI Сэм Альтман ищет инвесторов для запуска производства чипов для ИИ — Bloomberg

Глава OpenAI Сэм Альтман ищет инвесторов для запуска производства чипов для ИИ. По данным Bloomberg, поиск партнеров идет преимущественно в США, странах Азии и Ближнего Востока, в частности в ОАЭ.
Сэм Альтман начал поиск инвесторов для запуска производства чипов для искусственного интеллекта. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, поиск инвесторов ведется преимущественно в США, Азии, на Ближнем Востоке, в частности в ОАЭ. Альтман уже встречался с потенциальными партнерами и сообщил им, что запуск производства чипов будет невозможен без одобрения властей США.
Bloomberg отмечает, что OpenAI может столкнуться с трудностями при запуске производства микропроцессоров. Одна из них – антимонопольные проверки, поскольку Альтман вероятно учредит отдельную от OpenAI компанию, чтобы выпустить акции.
Планы OpenAI по запуску производства чипов связаны с опасениями об их возможном дефиците на фоне ажиотажа вокруг развития технологий искусственного интеллекта, подчеркивает агентство.
Фото на обложке: Rokas Tenys /
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