Глава OpenAI Сэм Альтман ищет инвесторов для запуска производства чипов для ИИ — Bloomberg

Глава OpenAI Сэм Альтман ищет инвесторов для запуска производства чипов для ИИ. По данным Bloomberg, поиск партнеров идет преимущественно в США, странах Азии и Ближнего Востока, в частности в ОАЭ.

Сэм Альтман начал поиск инвесторов для запуска производства чипов для искусственного интеллекта. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, поиск инвесторов ведется преимущественно в США, Азии, на Ближнем Востоке, в частности в ОАЭ. Альтман уже встречался с потенциальными партнерами и сообщил им, что запуск производства чипов будет невозможен без одобрения властей США.

Bloomberg отмечает, что OpenAI может столкнуться с трудностями при запуске производства микропроцессоров. Одна из них – антимонопольные проверки, поскольку Альтман вероятно учредит отдельную от OpenAI компанию, чтобы выпустить акции.

Планы OpenAI по запуску производства чипов связаны с опасениями об их возможном дефиците на фоне ажиотажа вокруг развития технологий искусственного интеллекта, подчеркивает агентство.

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